Выбывшего из строя Дастана Сатпаева заметили на матче Лиги чемпионов

Казахстанский футболист, нападающий английского клуба "Бернли" посетил матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 11 сентября 2026 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере встретились "Манчестер Юнайтед" и азербайджанский "Сабах", где капитаном был казахстанский вратарь Стас Покатилов.

Совместное с Дастаном Сатпаевым фото, сделанное на стадионе, опубликовал в Instagram российский блогер, основатель любительского футбольного клуба "Амкал" Герман Попков.

Отметим, что матч закончился поражением гостей со счетом 4:0.

Нападающий из Казахстана Дастан Сатпаев получил травму ноги во время матча "Бернли" – "Мидлсбро" и выбыл из игры на несколько недель. На период восстановления он вернулся в лондонский "Челси".