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Спорт

"Я не делал ничего подобного": Мбаппе прокомментировал шутки про диктатора

Футболист Килиан Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 08:52 Фото: instagram/k.mbappe
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе впервые рассказал, как относится к шуткам в интернете о себе, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях имя Килиана Мбаппе часто идет в связке со словом "диктатор". Футболист понимает, что это всего лишь юмор, но для него эти шутки не всегда безобидны.

"С одной стороны, это забавно, потому что чувствуется, что для части людей это добрая шутка. Но есть и не очень забавная сторона, потому что мы знаем, какой ущерб такие люди причинили в истории. Когда тебя сравнивают с людьми, которые убивали других или сделали несчастными миллионы и миллионы людей. Не думаю, что за свою жизнь я сделал что-то подобное", – приводит его слова L'Equipe.

Килиан Мбаппе признался, что испытывает смешанные чувства.

"Я понимаю, что это делается легко, без злого умысла и не заходит так далеко. Но иногда это показывает недостаток политического и человеческого сознания у людей", – добавил футболист.

Впервые мем "диктатор Мбаппе" появился в 2024 году. История берет начало с того, что французский блогер и владелец кебабной Мохамед Хенни назвал свою продукцию в честь футболиста и пошутил в описании: "Булочка круглая, как голова Мбаппе". Юристы спортсмена потребовали убрать его фамилию из меню, а возмущенный Хенни назвал футболиста диктатором.

С того момента комментаторы стали подмечать, когда футболист отдает распоряжения на поле или контролирует игру, и шутить про "диктатора Мбаппе". Интернет даже заполонили созданные с помощью ИИ картинки с Мбаппе в генеральском мундире.

Приковывает внимание звездный футболист не только в социальных сетях. 3 сентября 2026 года стало известно, что правоохранительные органы Франции предотвратили попытку похищения форварда "Реала" и сборной Франции.

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Камила Салкымбаева
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