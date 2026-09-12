Казахстан проиграл Филиппинам и усложнил положение в группе на Азиаде в Японии
Фото: olympic.kz
Мужская сборная Казахстана по баскетболу провела второй матч на XX летних Азиатских игр в Аичи и Нагое (Япония). Во втором туре группы C национальная команда встретилась со сборной Филиппин. Матч завершился победой соперника со счетом 109:78, сообщает Zakon.kz.
Для сборной Казахстана это поражение стало вторым на турнире. В стартовой встрече казахстанские баскетболисты уступили Китаю со счетом 61:99. Филиппины, в свою очередь, начали Азиаду с поражения от Бахрейна – 85:89.
Заключительный матч группового этапа Казахстан проведет 14 сентября против Бахрейна.
Баскетбольный турнир стартовал до официального начала Азиатских игр. Церемония открытия Азиады-2026 состоится 19 сентября в Нагое.
Ранее сообщалось, что лучшая китайская баскетболистка не поедет на ЧМ-2026 из-за потери паспорта.
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