Кто представит Казахстан в триатлоне на Азиатских играх-2026 в Японии

Фото: olympic.kz

Международная федерация триатлона опубликовала стартовые листы Азиатских игр-2026, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония). В индивидуальных соревнованиях Казахстан представят четыре спортсмена – по два у мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

В женском турнире выступят Диана Ержанова и Юлиана Петрова. В мужских соревнованиях на старт выйдут Аян Бейсенбаев и Арлан Жанабай. Также сборная Казахстана примет участие в смешанной эстафете. В состав команды вошли Егор Крупяков, Арлан Жанабай, Диана Ержанова и Аида Ким. XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года. Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты стартуют на престижном Гран-при в Южной Корее.

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