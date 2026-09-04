Кто представит Казахстан в триатлоне на Азиатских играх-2026 в Японии
Фото: olympic.kz
Международная федерация триатлона опубликовала стартовые листы Азиатских игр-2026, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония). В индивидуальных соревнованиях Казахстан представят четыре спортсмена – по два у мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.
В женском турнире выступят Диана Ержанова и Юлиана Петрова. В мужских соревнованиях на старт выйдут Аян Бейсенбаев и Арлан Жанабай.
Также сборная Казахстана примет участие в смешанной эстафете. В состав команды вошли Егор Крупяков, Арлан Жанабай, Диана Ержанова и Аида Ким.
XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты стартуют на престижном Гран-при в Южной Корее.
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