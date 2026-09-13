"Тобыл" разгромил "Кайрат" на его поле в матче КПЛ

Алматинский клуб потерпел поражение на домашней арене в игре против костанайского коллектива в 26-м туре Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, первый гол встречи был забит с пенальти на 18-й минуте сербским форвардом Тобыла Урошем Миловановичем. Испанский новичок Кайрата Марк Гуаль на 40-й минуте сумел сравнять счет, но костанайский клуб неожиданно для всех вышел вперед на 44-й минуте – забил тот же Милованович.

Во втором тайме он удвоил преимущество, а в концовке довел счет до разгромного: белорусский футболист Виталий Лисакович на 63-й минуте и венесуэльский форвард Луис Герра на 81-й минуте игры.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Из-за этого поражения "Кайрат" вновь опустился на второе место и на одно очку уступает шымкентскому "Ордабасы" в чемпионате. До конца Премьер-лиги осталось всего пять матчей.

В 27-м туре чемпионата "Кайрат" проведет выездной матч против столичной "Астаны", а "Тобыл" на домашней арене примет семейский "Елимай".

Ранее в рамках 26-го тура КПЛ встретились усть-каменогорский "Алтай" и жезказганский "Улытау". Матч завершился уверенной победой "Алтая".

