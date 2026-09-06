Институт русского языка РАН включил фамилию легенды "Формулы-1" в орфографический ресурс "Академос", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аuto.ru, слово "шумахер" теперь официально используется для обозначения лихача за рулем. При этом фактически институт лишь документально закрепил давно сформировавшийся факт: в народе фамилия немецкого гонщика стала нарицательной еще в 1990-х после его первых заметных побед в "Формуле".

Еще одним фактором становления легенды стал знаменитый стиль вождения Михаэля Шумахера. Он часто подходил к повороту на максимальной скорости, тормозил позже остальных гонщиков и выбирал более крутую траекторию.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму в Альпах во время катания на горных лыжах, после чего долгое время находился в состоянии комы. Спустя 13 лет стало известно, что легенда гоночного мира может передвигаться в инвалидной коляске с помощью медицинского персонала.

В 2025 году на одном из аукционов легендарный болид короля "Формулы-1" продали за огромные деньги.

В июле 2026 года инженеры показали, как строят самый высокий жилой небоскреб в мире. Интересно, что концепт разработала бразильская художница Лалалли Сенна, племянница гонщика Формулы-1 Айртона Сенны.