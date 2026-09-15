Чемпион мира из Казахстана объявил о завершении боксерской карьеры
Фото: Instagram/aslanbek_shymbergenov
Экс-капитан национальной сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов принял решение завершить выступления на боксерском ринге, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, за годы спортивной карьеры казахстанец добился значительных успехов как на национальном, так и на международном уровне.
Шымбергенов дважды становился чемпионом Казахстана. В 2019 году завоевал титул чемпиона мира среди военнослужащих, а спустя три года выиграл чемпионат Азии. Главным достижением спортсмена стал триумф на чемпионате мира 2023 года.
"Была мысль вернуться в бокс. Я даже попробовал снова начать тренироваться. Но не получилось. Поэтому я решил завершить профессиональную карьеру. Сейчас работаю заместителем руководителя профессионального боксерского клуба в Жамбылской области", – приводит слова Шымбергенова Sportbugin.kz.
В списке достижений казахстанца есть медали Азиатских игр: серебряная награда 2018 года и бронзовая – 2023-го. В 2024 году Шымбергенов представлял Казахстан на летних Олимпийских играх в Париже.
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