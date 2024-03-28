Месси высказался о возможном завершении карьеры

Капитан сборной Аргентины заявил, что пока продолжает получать удовольствие от футбола, но без раздумий завершит выступления, когда почувствует, что его время прошло, сообщает Zakon.kz.

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Спортсмен рассказал в подкасте Big Time, что покинул бы сборную, если бы национальная команда не победила на Чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

"Безусловно, не стань мы чемпионами, я бы ушел из сборной", – заявил Месси.

Рассуждая о возможном завершении карьеры, Месси заявил, что уйдет из большого футбола, как только перестанет получать удовольствие от игр и приносить пользу своей команде.

"Знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу выступать, больше не получаю удовольствия от работы и не помогаю своим товарищам, я оставлю футбол. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не думая о возрасте", – сказал 36-летний спортсмен.

По словам Месси, который сейчас выступает за "Интер Майами", он пока не думал, что будет делать после завершения карьеры.

"Когда придет время, я обязательно найду путь к тому, что меня удовлетворяет и что мне нравится, к новой роли. На спортивном уровне мне повезло: я смог осуществить все свои мечты, и правда в том, что я не мог желать большего", – добавил аргентинец.

🇦🇷 Leo Messi on retirement: "I know that as soon as I believe that I can no longer perform, or no longer enjoy the game, or not able to help my team-mates, then I will stop".



"For my retirement, it will not matter what age I am. If I feel good, I will keep playing". pic.twitter.com/giMFDxxnKJ — KwesFCB Miami (@kweFCBMiami) March 27, 2024

19 марта стало известно, что Месси пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы бедра.