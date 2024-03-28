Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Месси высказался о возможном завершении карьеры

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 08:15 Фото: Instagram/leomessi
Капитан сборной Аргентины заявил, что пока продолжает получать удовольствие от футбола, но без раздумий завершит выступления, когда почувствует, что его время прошло, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Спортсмен рассказал в подкасте Big Time, что покинул бы сборную, если бы национальная команда не победила на Чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

"Безусловно, не стань мы чемпионами, я бы ушел из сборной", – заявил Месси.

Рассуждая о возможном завершении карьеры, Месси заявил, что уйдет из большого футбола, как только перестанет получать удовольствие от игр и приносить пользу своей команде.

"Знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу выступать, больше не получаю удовольствия от работы и не помогаю своим товарищам, я оставлю футбол. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не думая о возрасте", – сказал 36-летний спортсмен.

По словам Месси, который сейчас выступает за "Интер Майами", он пока не думал, что будет делать после завершения карьеры.

"Когда придет время, я обязательно найду путь к тому, что меня удовлетворяет и что мне нравится, к новой роли. На спортивном уровне мне повезло: я смог осуществить все свои мечты, и правда в том, что я не мог желать большего", – добавил аргентинец.

19 марта стало известно, что Месси пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы бедра.

Читайте также

Бокс
В Астане пройдет супертурнир с участием казахстанских боксеров
Хоккей
Казахстанские хоккеистки выступят в Андорре на женском чемпионате мира по хоккею
Казахстанский боксер сенсационно вышел в финал турнира в Баку
Казахстанский боксер сенсационно вышел в финал турнира в Баку
Алия Абди
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: