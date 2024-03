Месси высказался о возможном завершении карьеры

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Спортсмен рассказал в подкасте Big Time, что покинул бы сборную, если бы национальная команда не победила на Чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

Рассуждая о возможном завершении карьеры, Месси заявил, что уйдет из большого футбола, как только перестанет получать удовольствие от игр и приносить пользу своей команде.

По словам Месси, который сейчас выступает за "Интер Майами", он пока не думал, что будет делать после завершения карьеры.

🇦🇷 Leo Messi on retirement: "I know that as soon as I believe that I can no longer perform, or no longer enjoy the game, or not able to help my team-mates, then I will stop".



"For my retirement, it will not matter what age I am. If I feel good, I will keep playing". pic.twitter.com/giMFDxxnKJ