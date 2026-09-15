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Спорт

"Можете побить меня": Еркебулан Токтар ответил на вызов олимпийского чемпиона

Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 21:34 Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов и известный боец, актер Еркебулан Токтар устроили заочную перепалку в социальных сетях. Титулованный спортсмен публично вызвал актера на поединок, а тот не заставил себя долго ждать с ответом, сообщает Zakon.kz.

Поводом для громких обсуждений стала публикация Елеусинова в Instagram, где он откровенно высказался в адрес Токтара и намекнул на его переоцененные бойцовские навыки.

"Дайте мне этого хайпожора, который считает, что олимпийский чемпион хуже кого-то. Мне хватит и половины раунда", – заявил боксер.

Еркебулан Токтар оперативно записал видео, в котором с юмором отреагировал на вызов именитого спортсмена. Актер признался, что искренне не понимает причин такого внимания к своей персоне.

"Я не знаю, что я сделал этому братану, но он уже несколько раз говорил в своих интервью, что побьет меня. Может, он меня с кем-то перепутал?" – со смехом отметил Еркебулан.

Тем не менее от возможной встречи на ринге актер отказываться не стал. Токтар заявил, что готов принять вызов как на тренировке, так и в рамках официального шоу.

"Он олимпийский чемпион, не тот человек, который будет опускаться до моего уровня и боксировать со мной. Но если вы принципиально хотите меня побить, можете приехать и просто побить меня на спарринге. Для меня это не западло – тем более он олимпийский чемпион и казах. А если хотите побить перед всей страной, тогда обращайтесь к промоутерам, оплачивайте бой. Я постараюсь выстоять", – резюмировал Токтар.

Ранее казахстанский боксер, тренер и боец ММА Мухит Амантаев произнес нецензурную речь перед боем на турнире IBA Nomad. Из-за чего его оштрафовали.

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Канат Болысбек
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