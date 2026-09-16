Казахстан назвал участников юниорского Гран-при по фигурному катанию в Грузии

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный список участников юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Батуми (Грузия), сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана будет представлена в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

В мужском одиночном катании выступит Артур Смагулов. В женском одиночном катании Казахстан представит Мария Санникова.

В танцах на льду честь страны будут защищать Ева Шелаева и Иван Соловьев.

Соревнования пройдут с 24 по 26 октября.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров возвращается на международную арену после олимпийского триумфа.