Казахстан назвал участников юниорского Гран-при по фигурному катанию в Грузии
Фото: olympic.kz
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный список участников юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Батуми (Грузия), сообщает Zakon.kz.
Сборная Казахстана будет представлена в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.
В мужском одиночном катании выступит Артур Смагулов. В женском одиночном катании Казахстан представит Мария Санникова.
В танцах на льду честь страны будут защищать Ева Шелаева и Иван Соловьев.
Соревнования пройдут с 24 по 26 октября.
Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров возвращается на международную арену после олимпийского триумфа.
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