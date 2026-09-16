#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
444.88
513.26
5.28
Спорт

Казахстан назвал участников юниорского Гран-при по фигурному катанию в Грузии

Казахстан назвал участников юниорского Гран-при по фигурному катанию в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 20:09 Фото: olympic.kz
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительный список участников юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Батуми (Грузия), сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана будет представлена в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

В мужском одиночном катании выступит Артур Смагулов. В женском одиночном катании Казахстан представит Мария Санникова.

В танцах на льду честь страны будут защищать Ева Шелаева и Иван Соловьев.

Соревнования пройдут с 24 по 26 октября.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров возвращается на международную арену после олимпийского триумфа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Кто представит Казахстан на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Таллинне
19:11, 26 февраля 2026
Казахстанские фигуристы выступят на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Эстонии
Софья Самоделкина, фигуристка, спортсменка
06:55, 05 марта 2025
Самоделкина и Шайдоров представят Казахстан на ЧМ по фигурному катанию в США
Софья Самоделкина, фигуристка, спортсменка
02:40, 10 апреля 2025
Выяснилось, где пройдет чемпионат мира по фигурному катанию 2027 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
21:07, Сегодня
Казахстанские фигуристы примут участие в этапе Гран-при в Грузии
Криштиану Роналду в составе &quot;Аль-Насра&quot;
20:38, Сегодня
Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" уже в январе
Жибек Куламбаева
20:18, Сегодня
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Португалии
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
19:37, Сегодня
Сборные Казахстана уверенно стартовали на шахматной Олимпиаде в Самарканде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: