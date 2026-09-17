"Кайрат" потерпел поражение от "Астаны" в выездном матче

"Астана" на домашнем поле одержала победу над алматинским "Кайратом"в рамках 27-го тура Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, матч проходил 17 сентября 2026 года.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 14-й минуте Карло Бартолец выполнил подачу с правого фланга, а Рамазан Каримов точным ударом головой отправил мяч в ворота "Кайрата".

Ранее, на 10-й минуте, алматинская команда осталась в меньшинстве. Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков получил красную карточку за грубое нарушение правил. Несмотря на численное преимущество, "Астана" не смогла развить успех, а гости до финального свистка пытались сравнять счет.

После 27 туров "Кайрат" набрал 57 очков и занимает второе место в чемпионате. Лидирует шымкентский "Ордабасы". "Астана" имеет 48 баллов и располагается на третьей позиции.

В следующем туре "Кайрат" дома встретится с талдыкорганским "Жетысу", а "Астана" проведет выездной матч против костанайского "Тобыла".

Сборная Казахстана по футболу проведет шесть матчей в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. По итогам жеребьевки она попала в группу C3, где соперниками стали сборные Словакии, Молдовы и Фарерских островов.