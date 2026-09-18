Испытание крокодилами: Олимпийские игры пройдут на реке с опасными обитателями

После нескольких месяцев споров Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил проведение соревнований по академической гребле и гребному спринту на каноэ на реке Фицрой, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC, часть соревнований Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года пройдет в австралийском городе Рокгемптоне. Однако споры возникли вокруг проведения соревнований по гребле и гребному спринту на каноэ. Дело в том, что река Фицрой, где пройдут соревнования, является местом обитания крокодилов.

По оценкам экспертов, в реке насчитывается около 500 хищных пресмыкающихся.

Тем не менее независимый орган по инфраструктуре и координации Игр (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA) и специалисты компании WaterProof Marine Consultancy and Services B.V. (WaterProof) провели комплексную техническую оценку реки Фицрой.

Оценка включала подробные исследования русла реки и трассы соревнований, анализ течения и уровня воды, а также моделирование различных погодных условий и рисков наводнений как во время Игр, так и в предшествующий период.

По итогам проверки, реку признали подходящей для проведения соревнований.

Кроме того, на случай обнаружения крокодилов разработаны специальные протоколы безопасности.

А в другом австралийском городе подростки проникли в зоопарк и напали на крокодила. Крокодил получил незначительные поверхностные травмы. В зоопарке сообщили, что животное восстанавливается и находится под наблюдением ветеринаров.