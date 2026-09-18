"Клоун приехал" против "шапито": скандал разразился между тренерами "Кайрата" и "Астаны"

Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин после матча 27-го тура Премьер-лиги против "Астаны" (0:1) ограничился коротким и хлестким комментарием. На него на той же пресс-конференции ответил главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян, сообщает Zakon.kz.

На послематчевой конференции Уразбахтин заявил:

"Я буду немногословен, я скажу одно слово и пойду – шапито! Спасибо".

Его коллега – главный тренер ФК "Астана" Григорий Бабаян – был более многословен, в том числе он прокомментировал слова Уразбахтина.

"Вы знаете, я вообще ко всем своим коллегам отношусь с уважением. Любой тренер, который приезжает на "Астана Арену", особенно на предыгровую тренировку, – я вижу тренера, мы всегда спрашиваем, что ему нужно, есть ли какие-то проблемы по организации и так далее. Мы никогда никого открыто не критикуем. Я не могу себе позволить то, что позволил себе господин Уразбахтин на последней пресс-конференции после матча 1:4. Я не знаю, как нужно потерять голову, чтобы говорить такие вещи и переходить на личности. Он там сказал по поводу того, что мы не перенесли матч. Но я понимаю, он, может быть, еще только два года в большом футболе и многих вещей не понимает, опыта не хватает. Тяжело, конечно, справиться с тем, что навалилось на него за последние год-два. Но уважение нужно проявлять.

Я скажу вам так: мы играли в Алматы в 2024 году, когда здесь стадион был закрыт. Стадион "Кайрата" нам не дали. Мы хотели проводить там матчи, но нам стадион не дали. Раздевалку нам "Кайрат" не дает, а другой команде, как мы видим, дали", – сказал тренер "Астаны".

Он продолжил, что на слова о том, что они представляют Казахстан и нужно объединяться, потому что Казахстан играет в Европе, им ответили: "Вы не представляете Казахстан, вы представляете Астану".

"Это первое. Второе: мы просили – у нас важный матч с "Бранном", после "Бранна" у нас игра с "Кайратом". Просили перенести матч на один день. Просили "Кайрат" – не перенесли. Но мы там у них выиграли 1:0. Может быть, он об этом не знает. Может быть, он не знает всей этой истории нашего противостояния. Но вопрос вообще не в "Кайрате" как в клубе. Вопрос в Уразбахтине – что он себе позволяет и что он вообще о себе возомнил. Я вам говорю: я просто в шоке. Потому что у меня с ним были очень хорошие отношения. Я вообще подумал, что он после той пресс-конференции, возможно, был на эмоциях, потом позвонит или напишет: "Слушай, я там на эмоциях". У нас сложная профессия, одна из самых сложных, и мы должны друг друга поддерживать. Но ничего этого не было. И сейчас он говорит про "шапито", ну, я не знаю. Может, он про себя сказал. Не знаю. Может, клоун приехал", – приводит его слова kazfootball.

Сегодня, 18 сентября, в ФК "Кайрат" сделали заявление по поводу слов Бабаяна, опровергнув их. В частности, клуб не согласился с утверждением о том, что алматинская команда препятствовала переносу матча с "Астаной", пишет sportarena.kz.

В заявлении отмечается, что матч 19-го тура Премьер-лиги между "Кайратом" и "Астаной", первоначально запланированный на 31 августа 2024 года, был перенесен на 1 сентября. По информации клуба, решение было официально объявлено 21 августа 2024 года в связи с участием "Астаны" в квалификационных матчах Лиги конференций УЕФА.

"Кайрат" подчеркнул, что в связи с этим считает некорректными заявления о том, что клуб каким-либо образом препятствовал переносу встречи.

"Более того, считаем необходимым напомнить о фактах, касающихся взаимодействия двух клубов в 2024 году. В период проведения матчей ФК "Астана" в Алматы специалисты ФК "Кайрат" принимали непосредственное участие в подготовке и обслуживании футбольного поля Центрального стадиона Алматы, обеспечивая необходимые условия для проведения матчей столичного клуба. Поэтому заявления о том, что ФК "Кайрат" не оказывал содействия ФК "Астана" в период ее выступлений в Алматы, не соответствуют действительности", – говорится в заявлении клуба.

Кроме того, "Кайрат" напомнил о взаимодействии с "Астаной" в 2024 году. В тот период столичная команда проводила матчи в Алматы, а специалисты "Кайрата", согласно заявлению клуба, принимали непосредственное участие в подготовке и обслуживании футбольного поля на Центральном стадионе Алматы.

В "Кайрате" заявляют, что специалисты клуба обеспечивали необходимые условия для проведения матчей "Астаны" в Алматы. В связи с этим там не согласились с утверждениями о том, что не оказывали поддержку столичному клубу во время его выступлений в городе.

17 сентября "Астана" на домашнем поле одержала победу над алматинским "Кайратом" в рамках 27-го тура Казахстанской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.