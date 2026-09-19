Казахстанцы на Азиаде-2026: расписание выступлений 20 сентября

Опубликован анонс выступлений казахстанских спортсменов на летних Азиатских играх на 20 сентября 2026 года, где отечественные атлеты поборются за медали в триатлоне, велоспорте, пятиборье и пулевой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, главными хедлайнерами дня станут звездный велогонщик Алексей Луценко и титулованная каратистка Софья Берульцева.

Полное расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов:

Триатлон, мужчины. Индивидуальные соревнования, финал (начало в 04:30 по времени Астаны).

Аян Бейсенбаев, Арлан Жанабай

Велоспорт на шоссе, женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, финал (05:00).

Рината Султанова

Пулевая стрельба, женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация / командный финал (05:45, в случае выхода – финал в 10:30).

Елизавета Безрукова, Софья Шульженко, Александра Ле

Современное пятиборье, женщины. Индивидуальный и командный финал (06:00).

Диана Щедрова, Аяна Казбекова, Юлиана Петрова

Плавание, мужчины. Комплексное плавание, 200 м. Квалификация (06:00. Финальная сессия с 13:00) .

Айбат Мырзамуратов

ММА, женщины. Modern MMA, до 54 кг. Предварительный раунд (06:20).

Айгерим Тореханова

Плавание, мужчины. 100 м вольным стилем. Квалификация (06:44, финальная сессия с 13:00).

Адильбек Мусин, Максим Клименко

ММА, мужчины. Traditional MMA, до 77 кг. Предварительный раунд (06:50).

Еркингали Буркуталин

Триатлон, женщины. Индивидуальные соревнования, финал (07:00).

Диана Ержанова

Плавание, мужчины. 100 м на спине. Квалификация (07:05, финальная сессия с 13:00).

Александр Румынский

Каратэ, мужчины. До 55 кг, 1/8 финала (07:05, в случае выхода: полуфинал с 10:30, бой за "бронзу" с 12:40, финал – с 14:05).

Жоламан Бигабыл

Каратэ, женщины. Свыше 68 кг, четвертьфинал (07:55, в случае выхода: полуфинал с 10:30, бой за "бронзу" с 12:40, финал – с 14:05).

Софья Берульцева

Настольный теннис, мужчины. Командный турнир, групповой этап (08:30).

Казахстан – Бангладеш

Гандбол, мужчины. Групповой этап (08:30).

Казахстан – Бахрейн

Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап (09:00).

Сергей Богату / Кирилл Гурин

Велоспорт на шоссе, мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, финал (09:30).

Алексей Луценко

Гандбол, женщины. Второй матч, круговая система (09:30) .

Казахстан – Южная Корея

Баскетбол 5х5, женщины. Групповой этап (09:50).

Казахстан – Япония

Современное пятиборье, мужчины. Индивидуальный и командный финал (10:30).

Кирилл Стадник, Лев Чувашов, Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин

Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап (11:00).

Абдулмажид Мохаммад / Дмитрий Яковлев

Бадминтон, женщины. Командный турнир, 1/8 финала (11:00) .

Казахстан – Индия

Волейбол, женщины. Четвертьфинал (12:00) .

Казахстан – Южная Корея

Настольный теннис, женщины. Командный турнир, групповой этап (12:00).

Казахстан – Южная Корея

Водное поло, женщины. Групповой этап (12:05) .

Казахстан – Сингапур

ММА, мужчины. Modern MMA, до 71 кг. Четвертьфинал (12:50).

Кадырбек Шинбаев

ММА, мужчины. Traditional MMA, до 65 кг. Четвертьфинал (13:00).

Санжар Адилов

Ушу, женщины. Саньда, до 52 кг. 1/8 финала (14:00).

Аяна Турсын

Ушу, мужчины. Саньда, до 75 кг. 1/8 финала (14:00).

Абдурашид Абдуллаев

Настольный теннис, мужчины. Командный турнир, групповой этап (14:30).

Казахстан – Сингапур

XX летние Азиатские игры проходят в японских городах Айти и Нагоя. Соревнования официально стартовали 19 сентября 2026 года и продлятся до 4 октября 2026 года. А ранее, 11 сентября 2026 года, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, сколько планируют выплачивать спортсменам за золотые медали XX летних Азиатских игр.