Казахстанцы на Азиаде-2026: расписание выступлений 20 сентября
Как пишет Sportarena.kz, главными хедлайнерами дня станут звездный велогонщик Алексей Луценко и титулованная каратистка Софья Берульцева.
Полное расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов:
Триатлон, мужчины. Индивидуальные соревнования, финал (начало в 04:30 по времени Астаны).
Аян Бейсенбаев, Арлан Жанабай
Велоспорт на шоссе, женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, финал (05:00).
Рината Султанова
Пулевая стрельба, женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация / командный финал (05:45, в случае выхода – финал в 10:30).
Елизавета Безрукова, Софья Шульженко, Александра Ле
Современное пятиборье, женщины. Индивидуальный и командный финал (06:00).
Диана Щедрова, Аяна Казбекова, Юлиана Петрова
Плавание, мужчины. Комплексное плавание, 200 м. Квалификация (06:00. Финальная сессия с 13:00).
Айбат Мырзамуратов
ММА, женщины. Modern MMA, до 54 кг. Предварительный раунд (06:20).
Айгерим Тореханова
Плавание, мужчины. 100 м вольным стилем. Квалификация (06:44, финальная сессия с 13:00).
Адильбек Мусин, Максим Клименко
ММА, мужчины. Traditional MMA, до 77 кг. Предварительный раунд (06:50).
Еркингали Буркуталин
Триатлон, женщины. Индивидуальные соревнования, финал (07:00).
Диана Ержанова
Плавание, мужчины. 100 м на спине. Квалификация (07:05, финальная сессия с 13:00).
Александр Румынский
Каратэ, мужчины. До 55 кг, 1/8 финала (07:05, в случае выхода: полуфинал с 10:30, бой за "бронзу" с 12:40, финал – с 14:05).
Жоламан Бигабыл
Каратэ, женщины. Свыше 68 кг, четвертьфинал (07:55, в случае выхода: полуфинал с 10:30, бой за "бронзу" с 12:40, финал – с 14:05).
Софья Берульцева
Настольный теннис, мужчины. Командный турнир, групповой этап (08:30).
Казахстан – Бангладеш
Гандбол, мужчины. Групповой этап (08:30).
Казахстан – Бахрейн
Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап (09:00).
Сергей Богату / Кирилл Гурин
Велоспорт на шоссе, мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, финал (09:30).
Алексей Луценко
Гандбол, женщины. Второй матч, круговая система (09:30).
Казахстан – Южная Корея
Баскетбол 5х5, женщины. Групповой этап (09:50).
Казахстан – Япония
Современное пятиборье, мужчины. Индивидуальный и командный финал (10:30).
Кирилл Стадник, Лев Чувашов, Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин
Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап (11:00).
Абдулмажид Мохаммад / Дмитрий Яковлев
Бадминтон, женщины. Командный турнир, 1/8 финала (11:00).
Казахстан – Индия
Волейбол, женщины. Четвертьфинал (12:00).
Казахстан – Южная Корея
Настольный теннис, женщины. Командный турнир, групповой этап (12:00).
Казахстан – Южная Корея
Водное поло, женщины. Групповой этап (12:05).
Казахстан – Сингапур
ММА, мужчины. Modern MMA, до 71 кг. Четвертьфинал (12:50).
Кадырбек Шинбаев
ММА, мужчины. Traditional MMA, до 65 кг. Четвертьфинал (13:00).
Санжар Адилов
Ушу, женщины. Саньда, до 52 кг. 1/8 финала (14:00).
Аяна Турсын
Ушу, мужчины. Саньда, до 75 кг. 1/8 финала (14:00).
Абдурашид Абдуллаев
Настольный теннис, мужчины. Командный турнир, групповой этап (14:30).
Казахстан – Сингапур
XX летние Азиатские игры проходят в японских городах Айти и Нагоя. Соревнования официально стартовали 19 сентября 2026 года и продлятся до 4 октября 2026 года. А ранее, 11 сентября 2026 года, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, сколько планируют выплачивать спортсменам за золотые медали XX летних Азиатских игр.