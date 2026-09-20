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Спорт

Вторая победа подряд: Казахстан обыграл Сингапур в настольном теннисе на Азиаде

настольный теннис, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 18:11 Фото: Никита Басов
Мужская сборная Казахстана по настольному теннису провела второй матч группового этапа командного турнира на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zaskon.kz.

Во второй встрече казахстанская команда сыграла против сборной Сингапура. Матч завершился со счетом 3:1. Казахстан одержал вторую победу – ранее наши спортсмены оказались сильнее Бангладеш.

Национальная команда выступает в группе G, где также представлены Сингапур, Бангладеш и Лаос. Заключительный матч группового этапа казахстанцы проведут 21 сентября против Лаоса. В этот же день Сингапур сыграет с Бангладеш.

По итогам текущего раунда определятся участники следующей стадии командного турнира.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил подготовку к ЧМ по настольному теннису.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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