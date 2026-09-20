Казахстанский пловец вошел в топ-10 на Азиаде-2026

Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по плаванию Айбат Мырзамуратов выступил в финале Азиатских игр-2026, проходящих в Аичи и Нагое (Япония). Казахстанский спортсмен ранее квалифицировался в финал на дистанции 200 м комплексным плаванием, сообщает Zakon.kz.

В решающем заплыве Айбат показал результат 2:00.37 и занял седьмое место. Победу одержал японец Томоюки Мацусита – 1:55.30. Его соотечественник Юмэки Кодзима стал вторым – 1:55.36. Тройку призеров замкнул представитель Китая Шунь Ван – 1:57.14. Ранее было опубликовано расписание выступлений на Азиаде-2026 20 сентября.

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