Казахстанец пробился в четвертьфинал Азиады по ушу-саньда в Японии

Фото: olympic.kz

Казахстанский спортсмен Абдурашид Абдуллаев выступил в 1/8 финала турнира по ушу-саньда на Азиатских играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония). Наш соотечественник выступает в весовой категории до 75 кг, сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала Абдурашид одержал победу над спортсменом из Лаоса Анонгом Теунчалеуном. Таким образом, он вышел в четвертьфинал. Как отметили в пресс-службе НОК РК, в 1/4 также вышла Аян Турсын (до 52 кг). Ранее сообщалось, что Казахстан обыграл Сингапур в настольном теннисе на Азиаде.

Поделитесь новостью