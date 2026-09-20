Пять шайб и сухой матч: "Барыс" разгромил "Локомотив"

В третьем выездном матче чемпионата "Барыс" гостил в Ярославле. После неудачной игры в Магнитогорске тренерский штаб астанчан внес в состав несколько изменений, сообщает Zakon.kz.

В заявку вошли Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Кирилл Панюков и Мади Диханбек, причем последние трое впервые сыграли в текущем сезоне в КХЛ. Место в воротах со стартового вбрасывания занял Андрей Шутов.

Хозяева начали встречу на высоких скоростях, сразу завладев инициативой. Но "Барыс" справился со стартовым натиском соперников, отодвинул игру от своих ворот и под занавес первого периода открыл счет. Гарретт Пилон подключил к атаке вторым темпом Джейка Масси, и 2-й номер астанчан, который сегодня при отсутствии в заявке Кирилла Савицкого вывел команду с капитанской нашивкой, не оставил шансов Алексею Мельничуку. А чуть позже в схожей ситуации отличился и партнер Масси Логан Дэй, получивший отличную передачу от Семёна Симонова.

По схожему сценарию прошел и второй отрезок. "Локомотив" больше держал шайбу, проводя затяжные позиционные атаки. А "Барыс" терпеливо играл в обороне и ждал своих моментов. И вновь они пришли в конце периода. Джастин Бэйли результативно подставил клюшку под бросок того же Пилона. А Ансар Шайхмедденов, выкатившись из-за ворот, нашел брешь в амуниции голкипера соперников. После этого эпизода в игру вступил Даниил Исаев.

Но и ему не удалось оставить свои владения неприкосновенности. В начале заключительной трети Семён Симонов броском со входа в зону отправил шайбу в дальнюю девятку. В оставшееся время гости спокойно действовали по счет и довели матч до уверенной победы. Андрей Шутов, отразивший 36 бросков, сыграл на ноль в первом же матче в старте.

"Локомотив" – "Барыс" 0:5 (0:2, 0:2, 0:1):

0:1 – 15:10 – Масси (Пилон)

0:2 – 18:35 – Дэй (Симонов, Логвин)

0:3 – 36:53 – Бэйли (Пилон, Морелли)

0:4 – 38:40 – Шайхмедденов (Шестаков, Масси)

0:5 – 41:45 – Симонов (Диханбек, Приски)

Вратари: Мельничук (Исаев, 38:40-60:00) – Шутов

22 сентября подопечные Михаила Кравца в Москве сыграют с "Динамо".

Ранее сообщалось, что в первом выездном матче стартовавшего регулярного чемпионата "Барыс" гостил в Тольятти.