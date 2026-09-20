#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
446.56
512.34
5.3
Спорт

Пять шайб и сухой матч: "Барыс" разгромил "Локомотив"

Пять шайб и сухой матч: Барыс разгромил Локомотив, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 21:38 Фото: hcbarys.kz
В третьем выездном матче чемпионата "Барыс" гостил в Ярославле. После неудачной игры в Магнитогорске тренерский штаб астанчан внес в состав несколько изменений, сообщает Zakon.kz.

В заявку вошли Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Кирилл Панюков и Мади Диханбек, причем последние трое впервые сыграли в текущем сезоне в КХЛ. Место в воротах со стартового вбрасывания занял Андрей Шутов.

Хозяева начали встречу на высоких скоростях, сразу завладев инициативой. Но "Барыс" справился со стартовым натиском соперников, отодвинул игру от своих ворот и под занавес первого периода открыл счет. Гарретт Пилон подключил к атаке вторым темпом Джейка Масси, и 2-й номер астанчан, который сегодня при отсутствии в заявке Кирилла Савицкого вывел команду с капитанской нашивкой, не оставил шансов Алексею Мельничуку. А чуть позже в схожей ситуации отличился и партнер Масси Логан Дэй, получивший отличную передачу от Семёна Симонова.

По схожему сценарию прошел и второй отрезок. "Локомотив" больше держал шайбу, проводя затяжные позиционные атаки. А "Барыс" терпеливо играл в обороне и ждал своих моментов. И вновь они пришли в конце периода. Джастин Бэйли результативно подставил клюшку под бросок того же Пилона. А Ансар Шайхмедденов, выкатившись из-за ворот, нашел брешь в амуниции голкипера соперников. После этого эпизода в игру вступил Даниил Исаев.

Но и ему не удалось оставить свои владения неприкосновенности. В начале заключительной трети Семён Симонов броском со входа в зону отправил шайбу в дальнюю девятку. В оставшееся время гости спокойно действовали по счет и довели матч до уверенной победы. Андрей Шутов, отразивший 36 бросков, сыграл на ноль в первом же матче в старте.

"Локомотив" – "Барыс" 0:5 (0:2, 0:2, 0:1):

  • 0:1 – 15:10 – Масси (Пилон)
  • 0:2 – 18:35 – Дэй (Симонов, Логвин)
  • 0:3 – 36:53 – Бэйли (Пилон, Морелли)
  • 0:4 – 38:40 – Шайхмедденов (Шестаков, Масси)
  • 0:5 – 41:45 – Симонов (Диханбек, Приски)

Вратари: Мельничук (Исаев, 38:40-60:00) – Шутов

22 сентября подопечные Михаила Кравца в Москве сыграют с "Динамо".

Ранее сообщалось, что в первом выездном матче стартовавшего регулярного чемпионата "Барыс" гостил в Тольятти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Барыс разгромил Ладу
00:13, 17 сентября 2026
Идеальный выезд "Барыса": шесть шайб и ни одного пропущенного гола
Барыс проиграл Торпедо
21:42, 06 января 2026
Эмоциональный старт года: "Барыс" сыграл с "Торпедо" на выезде
хоккей
22:19, 30 ноября 2023
"Барыс" разгромил лидера КХЛ – "Металлурга"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Барыс&quot; на выезде разгромил &quot;Локомотив&quot;
21:30, Сегодня
"Барыс" на выезде разгромил "Локомотив"
Казахстанские шахматистки обыграли Германию на шахматной Олимпиаде
20:47, Сегодня
Казахстанские шахматистки обыграли Германию на шахматной Олимпиаде
&quot;Интересно всей команде&quot;: Нуралы Алип рассказал о разговоре с Джоном ван’т Шкипом
20:03, Сегодня
"Интересно всей команде": Нуралы Алип рассказал о разговоре с Джоном ван’т Шкипом
Расписание выступлений Казахстана на Азиаде-2026 на 21 сентября
19:19, Сегодня
Расписание выступлений Казахстана на Азиаде-2026 на 21 сентября
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: