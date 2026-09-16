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Спорт

Идеальный выезд "Барыса": шесть шайб и ни одного пропущенного гола

Барыс разгромил Ладу, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 00:13 Фото: hcbarys.kz
В первом выездном матче стартовавшего регулярного чемпионата "Барыс" гостил в Тольятти. Тренерский штаб астанчан ввел в состав Алихана Асетова и Батырлана Муратова, который впервые в этом сезоне сыграл в КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Гости провели неплохой стартовый отрезок, создав как минимум три стопроцентных момента. В одном из них Никита Подскребалин выручил свою команду после выхода "2 в 1". Чуть позже Тайс Томпсон не попал в створ из выгодной позиции с вершины. Но под занавес периода контратака в исполнении четвертого звена привела к голу Джейка Масси.

Сразу после перерыва Джастин Бэйли пушечным выстрелом со входа в зону упрочил преимущество "Барыса". А за 46 секунд до завершения второго периода Семён Симонов вовремя поддержал атаку вторым темпом и вновь огорчил тольяттинскую публику. В заключительной трети точные броски Иэна Маккошена, того же Бэйли и Тайса Томпсона позволили астанчанам завершить встречу уверенной победой. Хантер Шепард, отразивший 7 бросков, сделал первый шатаут в КХЛ.

"Лада" – "Барыс" 0:6 (0:1, 0:2, 0:3):

  • 0:1 – 18:12 – Масси (Омирбеков, Муратов)
  • 0:2 – 21:00 – Бэйли (Кайыржан)
  • 0:3 – 39:14 – Симонов (Ляпунов, Бекетаев)
  • 0:4 – 46:01 – Маккошен (Савицкий)
  • 0:5 – 53:04 – Бэйли
  • 0:6 – 55:14 – Томпсон (Приски) ГБ

Вратари: Подскребалин (Мишуров, 40:00-60:00) – Шепард

18 сентября подопечные Михаила Кравца в Магнитогорске сыграют с "Металлургом".

Ранее сообщалось, что "Барыс" отправился в первое выездное турне сезона КХЛ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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