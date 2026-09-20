От триатлона до гимнастики: расписание казахстанцев на Азиаде 21 сентября
Пресс-служба НОК РК опубликовала расписание выступлений казахстанцев. Время указано по Астане. Отметим, что составы и время начала соревнований могут меняться.
Хоккей на траве, женщины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Южная Корея
Во сколько: 05:00
Триатлон. Смешанная эстафета, финал
Кто: Диана Ержанова, Арлан Жанабай, Аида Ким, Егор Крупяков
Во сколько: 05:30
Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины. Квалификация и финал в командных соревнованиях
Кто: Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский
Во сколько: 05:45
Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины. Финал
Кто: Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский в случае выхода
Во сколько: 08:30
Стендовая стрельба. Скит, мужчины. Квалификация
Кто: Александр Мухамедиев, Артём Седельников, Давид Почивалов
Во сколько: 06:00
Стендовая стрельба. Скит, женщины. Квалификация
Кто: Зоя Пискун, Асем Орынбай, Адель Садакбаева
Во сколько: 06:00
Плавание, мужчины. 50 м на спине, квалификация
Кто: Александр Румынский, Глеб Коваленя
Во сколько: 06:00
Плавание, женщины. 50 м на спине, квалификация
Кто: Ксения Игнатова, София Абубакирова
Во сколько: 06:08
Плавание, мужчины. 50 м вольным стилем, квалификация
Кто: Глеб Коваленя, Адильбек Мусин
Во сколько: 06:14
Плавание, мужчины. 100 м брассом, квалификация
Кто: Айбат Мырзамуратов
Во сколько: 06:48
Плавание, женщины. 200 метров комплексным плаванием, квалификация
Кто: Ксения Игнатова, София Абубакирова
Во сколько: 06:56
Плавание, мужчины. Эстафета 4×200 метров вольным стилем, квалификация
Кто: Глеб Коваленя, Максим Сказобцов, Фёдор Диденко, Адильбек Мусин
Во сколько: 07:04
Плавание. Финалы
Во сколько: с 13:00
Настольный теннис, женщины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Мальдивы
Во сколько: 06:00
ММА. Традиционный стиль, мужчины, до 65 кг. Полуфинал
Кто: Санжар Адилов
Во сколько: 07:30
ММА. Modern, мужчины, до 71 кг. Полуфинал
Кто: Кадырбек Шинбаев
Во сколько: 08:40
ММА. Традиционный стиль, мужчины, до 77 кг. Полуфинал
Кто: Еркингали Буркуталин
Во сколько: 08:50
Каратэ, мужчины, до 67 кг. 1/8 финала
Кто: Алтынбек Олжас
Во сколько: 09:00
Каратэ, женщины, до 61 кг. 1/8 финала
Кто: Асель Канай
Во сколько: 10:35
Волейбол, женщины. Матч за 5-8 места
Кто: Казахстан – Тайбэй
Во сколько: 09:00
Баскетбол 3×3, мужчины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Шри-Ланка
Во сколько: 09:15
Баскетбол 3×3, мужчины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Монголия
Во сколько: 10:30
Спортивная гимнастика, мужчины. Квалификация на отдельных снарядах и финал многоборья
Кто: Ильяс Азизов, Дмитрий Патанин, Нуртан Идрисов, Милад Карими, Нариман Курбанов
Во сколько: 10:30
Бадминтон, мужчины. Командный турнир, 1/8 финала
Кто: Казахстан – Япония
Во сколько: 11:00
Водное поло, женщины. Второй матч кругового турнира
Кто: Казахстан – Япония
Во сколько: 13:40
Ушу-саньда, женщины, до 60 кг. 1/8 финала
Кто: Алина Шосова
Во сколько: 14:00
Ушу-саньда, мужчины, до 60 кг. 1/8 финала
Кто: Карим Иминжанов
Во сколько: 14:00
Ушу-саньда, мужчины, до 65 кг. 1/8 финала
Кто: Бексултан Коскенов
Во сколько: 14:00
Настольный теннис, мужчины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Лаос
Во сколько: 15:00
Ранее сообщалось, что казахстанец пробился в четвертьфинал Азиады по ушу-саньда в Японии.