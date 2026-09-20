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Спорт

От триатлона до гимнастики: расписание казахстанцев на Азиаде 21 сентября

Медали, полуфиналы и важные матчи: расписание казахстанцев на Азиаде 21 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 23:42 Фото: olympic.kz
21 сентября 2026 года на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония) продолжатся соревнования с участием сборной Казахстана. Наших спортсменов ожидает насыщенный график выступлений. Медали будут разыграны в триатлоне, пулевой стрельбе, плавании, каратэ и спортивной гимнастике.

Пресс-служба НОК РК опубликовала расписание выступлений казахстанцев. Время указано по Астане. Отметим, что составы и время начала соревнований могут меняться.

Хоккей на траве, женщины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Южная Корея

Во сколько: 05:00

Триатлон. Смешанная эстафета, финал

Кто: Диана Ержанова, Арлан Жанабай, Аида Ким, Егор Крупяков

Во сколько: 05:30

Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины. Квалификация и финал в командных соревнованиях

Кто: Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский

Во сколько: 05:45

Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины. Финал

Кто: Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский в случае выхода

Во сколько: 08:30

Стендовая стрельба. Скит, мужчины. Квалификация

Кто: Александр Мухамедиев, Артём Седельников, Давид Почивалов

Во сколько: 06:00

Стендовая стрельба. Скит, женщины. Квалификация

Кто: Зоя Пискун, Асем Орынбай, Адель Садакбаева

Во сколько: 06:00

Плавание, мужчины. 50 м на спине, квалификация

Кто: Александр Румынский, Глеб Коваленя

Во сколько: 06:00

Плавание, женщины. 50 м на спине, квалификация

Кто: Ксения Игнатова, София Абубакирова

Во сколько: 06:08

Плавание, мужчины. 50 м вольным стилем, квалификация

Кто: Глеб Коваленя, Адильбек Мусин

Во сколько: 06:14

Плавание, мужчины. 100 м брассом, квалификация

Кто: Айбат Мырзамуратов

Во сколько: 06:48

Плавание, женщины. 200 метров комплексным плаванием, квалификация

Кто: Ксения Игнатова, София Абубакирова

Во сколько: 06:56

Плавание, мужчины. Эстафета 4×200 метров вольным стилем, квалификация

Кто: Глеб Коваленя, Максим Сказобцов, Фёдор Диденко, Адильбек Мусин

Во сколько: 07:04

Плавание. Финалы

Во сколько: с 13:00

Настольный теннис, женщины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Мальдивы

Во сколько: 06:00

ММА. Традиционный стиль, мужчины, до 65 кг. Полуфинал

Кто: Санжар Адилов

Во сколько: 07:30

ММА. Modern, мужчины, до 71 кг. Полуфинал

Кто: Кадырбек Шинбаев

Во сколько: 08:40

ММА. Традиционный стиль, мужчины, до 77 кг. Полуфинал

Кто: Еркингали Буркуталин

Во сколько: 08:50

Каратэ, мужчины, до 67 кг. 1/8 финала

Кто: Алтынбек Олжас

Во сколько: 09:00

Каратэ, женщины, до 61 кг. 1/8 финала

Кто: Асель Канай

Во сколько: 10:35

Волейбол, женщины. Матч за 5-8 места

Кто: Казахстан – Тайбэй

Во сколько: 09:00

Баскетбол 3×3, мужчины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Шри-Ланка

Во сколько: 09:15

Баскетбол 3×3, мужчины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Монголия

Во сколько: 10:30

Спортивная гимнастика, мужчины. Квалификация на отдельных снарядах и финал многоборья

Кто: Ильяс Азизов, Дмитрий Патанин, Нуртан Идрисов, Милад Карими, Нариман Курбанов

Во сколько: 10:30

Бадминтон, мужчины. Командный турнир, 1/8 финала

Кто: Казахстан – Япония

Во сколько: 11:00

Водное поло, женщины. Второй матч кругового турнира

Кто: Казахстан – Япония

Во сколько: 13:40

Ушу-саньда, женщины, до 60 кг. 1/8 финала

Кто: Алина Шосова

Во сколько: 14:00

Ушу-саньда, мужчины, до 60 кг. 1/8 финала

Кто: Карим Иминжанов

Во сколько: 14:00

Ушу-саньда, мужчины, до 65 кг. 1/8 финала

Кто: Бексултан Коскенов

Во сколько: 14:00

Настольный теннис, мужчины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Лаос

Во сколько: 15:00

Ранее сообщалось, что казахстанец пробился в четвертьфинал Азиады по ушу-саньда в Японии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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