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Спорт

Ямаль превзошел рекорд Винисиуса в 19 лет

Нападающий &quot;Барселоны&quot; Ламин Ямаль , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 02:57 Фото: Instagram/lamineyamal
Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль присвоил очередное достижение по итогам матча 7-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (3:1), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Opta, 19-летний вингер произвел две результативные передачи. Он довел общее число ассистов за свою команду во всех турнирах до 51 в 159 матчах.

Юбилейную, 50-ю голевую передачу Ямаль оформил в возрасте 19 лет и 68 дней.

Это сделало его самым молодым игроком Ла лиги, достигшим такой отметки как минимум с сезона 2013/14 (с момента сбора статистики).

Предыдущий рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору: бразилец сделал 50-ю результативную передачу за "Реал" в мае 2023 года в возрасте 22 лет и 298 дней.

Помимо 51 голевой передачи, на счету Ямаля 57 голов за "Барселону" во всех турнирах.

Ранее стало известно, что Роналду может покинуть "Аль-Наср" уже в январе.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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