Сборная Казахстана по футболу прибыла в Англию на отбор в Евро-2027

Сборная Казахстана (U-21) по футболу прилетела в Великобританию. Там пройдет гостевая серия из трех матчей против европейских сверстников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, национальная команда поехала в город Хай-Уиком, который станет ее временной базой перед выездом на первую игру. Молодежной сборной Казахстана предстоит провести три гостевых матча подряд.

Стартовая игра против Англии пройдет 25 сентября в Вулверхэмптоне.

29 сентября команда сыграет в Корке против Ирландии, а завершит отборочный цикл 6 октября гостевым матчем против сборной Молдовы в городе Ниспорены.

Перед очной встречей в Вулверхэмптоне молодежная сборная Казахстана замыкает турнирную таблицу группы D, находясь на последнем, шестом месте .

. Сборная Англии с 19 баллами в активе возглавляет группу D.

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