Боксер Айдос Ербосынулы впервые после комы выйдет на ринг

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-1, 11 КО) 6 ноября проведет поединок в Казани (Россия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, о своем возвращении боксер объявил в Instagram:

"Время возвращаться! 6 ноября – мой следующий бой в Казани. После паузы возвращаюсь на ринг и готов продолжать свой путь к новым вершинам. До встречи в Казани!"

Имя его соперника пока неизвестно.

В ноябре 2022 года Айдос Ербосынулы потерпел досрочное поражение в поединке с кубинцем Дэвидом Морреллом. После тяжелого нокаута казахстанский боксер был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг, врачи ввели его в состояние искусственной комы.

Позже спортсмен перенес хирургическое вмешательство. После этого Ербосынулы сосредоточился на восстановлении и на протяжении длительного времени проходил реабилитацию, постепенно возвращаясь к полноценной жизни и тренировочному процессу.

15 сентября 2026 года стало известно, что экс-капитан национальной сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов принял решение завершить выступления на боксерском ринге.

