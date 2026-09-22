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Спорт

Боксер Айдос Ербосынулы впервые после комы выйдет на ринг

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 06:23 Фото: instagram/yerbossynuly_aidos
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-1, 11 КО) 6 ноября проведет поединок в Казани (Россия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, о своем возвращении боксер объявил в Instagram:

"Время возвращаться! 6 ноября – мой следующий бой в Казани. После паузы возвращаюсь на ринг и готов продолжать свой путь к новым вершинам. До встречи в Казани!"

Имя его соперника пока неизвестно.

В ноябре 2022 года Айдос Ербосынулы потерпел досрочное поражение в поединке с кубинцем Дэвидом Морреллом. После тяжелого нокаута казахстанский боксер был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг, врачи ввели его в состояние искусственной комы.

Позже спортсмен перенес хирургическое вмешательство. После этого Ербосынулы сосредоточился на восстановлении и на протяжении длительного времени проходил реабилитацию, постепенно возвращаясь к полноценной жизни и тренировочному процессу.

15 сентября 2026 года стало известно, что экс-капитан национальной сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов принял решение завершить выступления на боксерском ринге.

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Камила Салкымбаева
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