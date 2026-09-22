Казахстан взял шестое "золото" и поднялся на третье место медального зачета Азиады

22 сентября копилка атлетов казахстанской сборной на Азиатских Играх-2026 в Японии пополнилась еще одной наградой золотого отлива, что позволило нам обогнать команду Южной Кореи в медальном зачете, сообщает Zakon.kz.

Вторую золотую медаль игрового дня, а с ней и шестую по счету, добыл для сборной Казахстана 22-летний файтер Кадырбек Шынбаев.

Наш спортсмен стал победителем соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в весовой категории до 71 кг в дисциплине modern.

Состязания по ММА впервые включены в программу Азиатских игр, и Кадырбек Шынбаев стал вторым представителем Казахстана, кому удалось взять "золото" в этом виде спорта. Несколько часов назад гимн нашей страны прозвучал в честь Еркингали Буркиталина.

Шынбаев ранее уже добивался серьезных результатов на международной арене. В январе 2026 года он стал чемпионом Азии по ММА среди взрослых. На пути к нынешнему триумфу казахстанец одержал победы над спортсменами из Монголии, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.

В итоге он всего за один год объединил два крупнейших континентальных титула, став лучшим на двух крупных азиатских турнирах.

К тому же Кадырбек вывел своих соотечественников на третье место медального зачета Азиады-2026, опередив посланцев Южной Кореи. Теперь выше нас стоят только Китай и Япония.