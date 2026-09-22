Соболенко приняла участие в открытии Недели моды в Милане

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко выступила в шоу Vogue World на открытии Недели моды в Милане. Это стало известно из публикации в аккаунте Vogue Italia в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, спортсменка прошла по подиуму, представляя третий акт модного показа под названием "Сделано в Италии". Она демонстрировала платье от Gucci от грузинского креативного директора модного дома Демны Гвасалии.

Перед этим Соболенко пробыла в гримерке с российской топ-моделью Ириной Шейк.

Соболенко – победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 –в одиночном разряде).

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