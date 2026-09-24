Казахстан не дал обыграть себя главному фавориту шахматной Олимпиады-2026
Оба коллектива до этого тура одержали по шесть побед подряд, и победитель этого противостояния сразу становился единоличным лидером. Однако прошедшее сражение не выявило сильнейшего и команды разошлись миром.
В противостоянии с шестикратными олимпийскими чемпионками из Китая наши шахматистки две партии сыграли вничью, одну проиграли и одну выиграли.
Единственную победу соотечественницам принесла 16-летняя Елназ Калиахмет, одержавшая в Самарканде свою пятую победу.
Меруерт Камалиденова, выступавшая на третьей доске, уступила сопернице из Китая – Лу Мяойи. А Бибисара Асаубаева и Алуа Нурман завершили свои партии вничью.
В итоге – 2:2, и обе команды накопили по 13 очков. На последующих местах идут сразу три сборные – Индия, Болгария и Грузия, они набрали по 12 очков.
В мужской сетке сборная Казахстана была разгромлена представителями Сербии – 0,5:3,5.
24 сентября состоятся поединки восьмого тура, где наши девушки сыграют с шахматистками из Индии, а парни померятся силами с выходцами из Боснии и Герцеговины.
Олимпиада-2026, состоящая из 11 туров, завершится 27 сентября.
Между тем на днях объявили место проведения предстоящего чемпионата мира по микрофутзалу, куда мужская сборная Казахстана поедет в ранге действующего победителя.