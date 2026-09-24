#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Спорт

Казахстан не дал обыграть себя главному фавориту шахматной Олимпиады-2026

Шахматы Ничья Китай, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 09:58 Фото: Instagram/fide_chess
В Самарканде (Узбекистан) продолжается 46-я Всемирная шахматная Олимпиада. Накануне в седьмом туре данных соревнований встретились лидеры турнирной таблицы – Китай и Казахстан, которые делили первое и второе место в списке лучших, сообщает Zakon.kz.

Оба коллектива до этого тура одержали по шесть побед подряд, и победитель этого противостояния сразу становился единоличным лидером. Однако прошедшее сражение не выявило сильнейшего и команды разошлись миром.

В противостоянии с шестикратными олимпийскими чемпионками из Китая наши шахматистки две партии сыграли вничью, одну проиграли и одну выиграли.

Единственную победу соотечественницам принесла 16-летняя Елназ Калиахмет, одержавшая в Самарканде свою пятую победу.

Меруерт Камалиденова, выступавшая на третьей доске, уступила сопернице из Китая – Лу Мяойи. А Бибисара Асаубаева и Алуа Нурман завершили свои партии вничью.

В итоге – 2:2, и обе команды накопили по 13 очков. На последующих местах идут сразу три сборные – Индия, Болгария и Грузия, они набрали по 12 очков.

В мужской сетке сборная Казахстана была разгромлена представителями Сербии – 0,5:3,5.

24 сентября состоятся поединки восьмого тура, где наши девушки сыграют с шахматистками из Индии, а парни померятся силами с выходцами из Боснии и Герцеговины.

Олимпиада-2026, состоящая из 11 туров, завершится 27 сентября.

Между тем на днях объявили место проведения предстоящего чемпионата мира по микрофутзалу, куда мужская сборная Казахстана поедет в ранге действующего победителя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Шахматы Шестая Победа
09:50, 22 сентября 2026
Казахстанские шахматистки одержали шестую подряд победу на Олимпиаде-2026
Шахматистки, турнир по шахматам
06:44, 20 сентября 2026
Женская сборная Казахстана одержала четвертую победу подряд на шахматной Олимпиаде
Шахматы
05:05, 21 сентября 2024
Алуа Нурман принесла победу команде Казахстана в 9 туре шахматной Олимпиады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет не вошёл в ТОП-3
11:01, Сегодня
Азиада-2026: Казахстану не удалось выиграть первую медаль в тяжёлой атлетике
Торехан Сабырхан улыбается в ринге
10:52, Сегодня
Торехан Сабырхан – о старте на Азиаде: "Я мог бы досрочно победить своего соперника"
Фото: asiangames2026.org
10:42, Сегодня
Куда ушли $2,4 млрд на Азиаду-2026: сколько стоили организация Игр, жильё и медали
Участник Азиатских игр в весе до 70 кг Шавкатжон Болтаев из Узбекистана (архивное фото)
10:39, Сегодня
Узбекский боксёр Болтаев сделал шаг к бою против Торехана Сабырхана: он в 1/4 Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: