Казахстан не дал обыграть себя главному фавориту шахматной Олимпиады-2026

В Самарканде (Узбекистан) продолжается 46-я Всемирная шахматная Олимпиада. Накануне в седьмом туре данных соревнований встретились лидеры турнирной таблицы – Китай и Казахстан, которые делили первое и второе место в списке лучших, сообщает Zakon.kz.

Оба коллектива до этого тура одержали по шесть побед подряд, и победитель этого противостояния сразу становился единоличным лидером. Однако прошедшее сражение не выявило сильнейшего и команды разошлись миром.

В противостоянии с шестикратными олимпийскими чемпионками из Китая наши шахматистки две партии сыграли вничью, одну проиграли и одну выиграли.

Единственную победу соотечественницам принесла 16-летняя Елназ Калиахмет, одержавшая в Самарканде свою пятую победу.

Меруерт Камалиденова, выступавшая на третьей доске, уступила сопернице из Китая – Лу Мяойи. А Бибисара Асаубаева и Алуа Нурман завершили свои партии вничью.

В итоге – 2:2, и обе команды накопили по 13 очков. На последующих местах идут сразу три сборные – Индия, Болгария и Грузия, они набрали по 12 очков.

В мужской сетке сборная Казахстана была разгромлена представителями Сербии – 0,5:3,5.

24 сентября состоятся поединки восьмого тура, где наши девушки сыграют с шахматистками из Индии, а парни померятся силами с выходцами из Боснии и Герцеговины.

Олимпиада-2026, состоящая из 11 туров, завершится 27 сентября.

Между тем на днях объявили место проведения предстоящего чемпионата мира по микрофутзалу, куда мужская сборная Казахстана поедет в ранге действующего победителя.