Роналду удивил фанатов откровенным интервью перед матчем с Уэльсом

В ночь на 25 сентября в Лиссабоне на арене "Жозе Алваладе" состоится футбольный матч между сборными Португалии и Уэльса в рамках первого тура общего этапа группы А4 Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Хозяев поля в капитанской повязке на этот матч скорее всего выведет 41-летний Криштиану Роналду, который накануне дал яркое интервью представителям СМИ.

"Знаю, что прикладываю огромные усилия, чтобы иметь тот успех, который у меня есть. Молодежь обожает меня, потому что видят во мне пример, и это для меня самое главное. Продолжу это делать, даже когда завершу карьеру, лет через десять. Я счастлив, доволен собой – неважно, сыграю или пропущу следующий матч, меня это не волнует. Для меня самое главное – это то, что я хорошо себя чувствую. Люди вокруг меня верят в мою работу, и я буду продолжать в том же духе. Я сфокусирован на тех, кто любит Криштиану, а не на тех, кто меня критикует". Криштиану Роналду

Лидер саудовского "Аль-Насра" высказался, что нынешний сезон может быть последним сезоном в его карьере.

"Не знаю, что произойдет. Если мое тело и разум позволят, все еще буду в хорошей форме, тогда подумаем. Я все еще доказываю, что способен играть, показал как в клубе, так и в сборной, что все еще забиваю голы. Не могу быть до конца откровенным, ведь приходится соблюдать политкорректность. Понимаю, что есть СМИ, которые пытаются меня "убить", причем из дробовика. Но даже тогда мне удается увернуться от пули. Впрочем, я привык к тому, что нравлюсь не всем, хотя и не могу на это повлиять. То, что не нравлюсь кое-кому, меня не волнует". Криштиану Роналду

Роналду также затронул тему ухода из сборной, где он является мировым рекордсменом по числу выступлений (233) и по голам (146).

"Если Португалия больше не хочет на меня полагаться, могу уйти уже сегодня. У меня нет с этим проблем. Когда они больше не захотят на меня полагаться в национальной сборной, я первым поговорю с ними об этом. Если они на меня полагаются, я полагаюсь на них. И португальский народ полагается на меня. Поэтому продолжаю играть за сборную". Криштиану Роналду

После поединка с Уэльсом сборная Португалии сыграет два матча с Норвегией (27 сентября и 4 октября).

Если Роналду пока не собирается снимать форму своей национальной дружины, то другая мировая легенда из Аргентины Лионель Месси 6 октября сыграет прощальный матч в футболке своей страны.