17-летний японский талант установил мировой рекорд и стал героем Азиады

24 сентября на летних Азиатских играх-2026 в Японии зафиксирован первый мировой рекорд, автором которого стал 17-летний японец Шин Охаси, заодно ставший чемпионом текущих соревнований на дистанции 200 метров брассом, сообщает Zakon.kz.

Перспективный пловец преодолел дистанцию за 2.04,83. Охаси улучшил прежний мировой рекорд, который принадлежал китайцу Цинь Хайяну (2.05,48), оформившему его на ЧМ-2023 в японской Фукуоке.

Стоит заметить, что это не первая медаль Окаси на нынешней Азиаде. Ранее ему не было равных на дистанции 100 метров брассом.

Плюс на его счету два "серебра" в комбинированных эстафетах 4х100 м (мужской и смешанной).

Таким образом, японская сборная с активом в 86 наград (20/29/37) уверенно идет на второй позиции медального зачета. Выше них стоят китайцы – 119 (75/27/17)

Призовую тройку замыкают представители Южной Кореи – 50 (10/12/28). Казахстан в этом споре располагается на четвертой ступени – 25 (8/8/9).

А накануне было названо место проведения седьмого чемпионата мира по микрофутзалу, где Казахстан будет отстаивать свой титул.