17-летний японский талант установил мировой рекорд и стал героем Азиады
Перспективный пловец преодолел дистанцию за 2.04,83. Охаси улучшил прежний мировой рекорд, который принадлежал китайцу Цинь Хайяну (2.05,48), оформившему его на ЧМ-2023 в японской Фукуоке.
Стоит заметить, что это не первая медаль Окаси на нынешней Азиаде. Ранее ему не было равных на дистанции 100 метров брассом.
Плюс на его счету два "серебра" в комбинированных эстафетах 4х100 м (мужской и смешанной).
Таким образом, японская сборная с активом в 86 наград (20/29/37) уверенно идет на второй позиции медального зачета. Выше них стоят китайцы – 119 (75/27/17)
Призовую тройку замыкают представители Южной Кореи – 50 (10/12/28). Казахстан в этом споре располагается на четвертой ступени – 25 (8/8/9).
А накануне было названо место проведения седьмого чемпионата мира по микрофутзалу, где Казахстан будет отстаивать свой титул.