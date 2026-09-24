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Спорт

Казахстан сыграл вничью с Индией в восьмом туре шахматной Олимпиады

Казахстан сыграл вничью с Индией в восьмом туре шахматной Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 23:42 Фото: Instagram/fide_chess
Женская сборная Казахстана завершила восьмой тур Всемирной шахматной Олимпиады-2026 вничью с командой Индии – 2:2. Соперницы являются победительницами Олимпиады 2024 года. Турнир проходит в Самарканде, Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Бибисара Асаубаева на первой доске сыграла вничью с Хампи Конеру. Алуа Нурман принесла Казахстану очко, обыграв Вайшали Рамешбабу.

Меруерт Камалиденова завершила партию вничью с Дивьей Дешмукх, а Елназ Калиахмет уступила Шри Савите.

После восьми туров казахстанская команда сохраняет позиции среди лидеров турнира. Сборной осталось провести еще три тура.

Ранее сообщалось, что Казахстан не дал обыграть себя главному фавориту шахматной Олимпиады-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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