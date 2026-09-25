Бибисара Асаубаева прокомментировала неоднозначный итог с Индией

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева дала комментарий после матча с командой Индии в восьмом туре шахматной Олимпиады-2026 в Самарканде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, женская национальная команда Казахстана в восьмом туре Всемирной шахматной Олимпиады-2026 сыграла с Индией вничью со счетом 2:2.

"Всем привет. Мы сегодня сыграли вничью с Индией. Должны были выиграть матч, но немного не повезло. У меня, честно говоря, уже силы заканчиваются, но остались финальные три партии, очень важные для нас. Завтра играем с Монголией черными – вот так вот. Какая-то очень длинная олимпиада, незаканчивающаяся. Команда у нас хорошая, есть все шансы, будем стараться", – рассказала Асаубаева в Telegram.

После восьми туров сборная Казахстана занимает второе место с 14 очками. На первом месте команда Китая с 15 очками. До окончания Всемирной шахматной Олимпиады-2026 осталось еще три тура.

Ранее мы писали о том, как Казахстан сыграл вничью с Индией в восьмом туре шахматной Олимпиады.