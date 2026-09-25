Стала известна схема игры Зидана в дебютной игре Лиги наций против Турции

В ночь на 26 сентября 2026 года на стадионе "Коджаэли" в городе Измит состоится футбольный матч между сборными Турции и Франции в рамках первого тура Лига наций УЕФА в подгруппе А, сообщает Zakon.kz.

Предстоящий поединок будет первым официальным на посту главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана, который настороженно поделился своими ожиданиями от встречи с турками.

"Нас ждет сложный матч с хорошей командой, поле сложное, придется хорошо играть как с мячом, так и без него. Соперник – конкурентоспособная команда, которая доставит нам проблемы". Зинедин Зидан

По сведениям некоторых СМИ, Зидан в этом выездном матче хочет использовать Килиана Мбаппе в схеме 4-3-3, но на левом фланге.

Также известен предварительный список игроков, которые выйдут на поле предстоящей ночью. Скорее всего, Энди Диуф займет позицию левого защитника, а Адриен Рабио, Ману Коне и Райан Черки сформируют полузащиту.

В атаке Килиан Мбаппе займет левый фланг, а Майкл Олисе – правый, Усман Дембеле сыграет в центре.

Что касается турецкой дружины, то она после провального выступления на ЧМ-2026 желает срочно реабилитироваться. В преддверии Евро-2028 и сложной группы Лиги наций с Бельгией, Францией и Италией команде Винченцо Монтеллы придется быстро внести изменения, чтобы избежать очередного разочарования.

И первым испытанием станет непростая игра против Франции во главе с Зиданом.

Тем временем сборная Казахстана по боксу после неудачного старта на Азиаде-2026 накануне добилась первой победы на ринге Нагои.