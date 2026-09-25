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Спорт

Полина Иванова впервые в истории принесла Казахстану медаль Азиады в прыжках с шестом

Полина Иванова, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 18:49 Фото: Никита Басов, пресс-служба НОК РК
Представительница сборной Казахстана Полина Иванова завоевала историческую для страны медаль. Она стала бронзовым призером XX летних Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября 2026 года объявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:

"В финале женских соревнований по прыжкам с шестом Иванова преодолела планку на высоте 4,15 метра. Такой же результат показала Бараника Элангован из Индии. Обе спортсменки заняли третье место".

Победительницей соревнований стала японка Мисаки Морота с результатом 4,55 метра. Ню Чунгэ из Китая финишировала второй, взяв высоту 4,50 метра.

"Еще одна представительница Казахстана Анна Черкашина показала результат 4,00 метра и заняла седьмое место".Пресс-служба НОК РК

В Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК подчеркнули, что бронзовая медаль, которую завоевала 23-летняя Полина Иванова, является исторической для страны.

Полина Иванова, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 18:49

Фото: Telegram/DRSQazaqstan

Ранее сообщалось, что Узбекистан догоняет Казахстан в медальном зачете Азиады-2026.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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