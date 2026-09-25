Полина Иванова впервые в истории принесла Казахстану медаль Азиады в прыжках с шестом

Представительница сборной Казахстана Полина Иванова завоевала историческую для страны медаль. Она стала бронзовым призером XX летних Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября 2026 года объявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:

"В финале женских соревнований по прыжкам с шестом Иванова преодолела планку на высоте 4,15 метра. Такой же результат показала Бараника Элангован из Индии. Обе спортсменки заняли третье место".

Победительницей соревнований стала японка Мисаки Морота с результатом 4,55 метра. Ню Чунгэ из Китая финишировала второй, взяв высоту 4,50 метра.

"Еще одна представительница Казахстана Анна Черкашина показала результат 4,00 метра и заняла седьмое место". Пресс-служба НОК РК

В Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК подчеркнули, что бронзовая медаль, которую завоевала 23-летняя Полина Иванова, является исторической для страны.

Ранее сообщалось, что Узбекистан догоняет Казахстан в медальном зачете Азиады-2026.