Полина Иванова впервые в истории принесла Казахстану медаль Азиады в прыжках с шестом
Фото: Никита Басов, пресс-служба НОК РК
Представительница сборной Казахстана Полина Иванова завоевала историческую для страны медаль. Она стала бронзовым призером XX летних Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
Об этом 25 сентября 2026 года объявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:
"В финале женских соревнований по прыжкам с шестом Иванова преодолела планку на высоте 4,15 метра. Такой же результат показала Бараника Элангован из Индии. Обе спортсменки заняли третье место".
Победительницей соревнований стала японка Мисаки Морота с результатом 4,55 метра. Ню Чунгэ из Китая финишировала второй, взяв высоту 4,50 метра.
"Еще одна представительница Казахстана Анна Черкашина показала результат 4,00 метра и заняла седьмое место".Пресс-служба НОК РК
В Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК подчеркнули, что бронзовая медаль, которую завоевала 23-летняя Полина Иванова, является исторической для страны.
Ранее сообщалось, что Узбекистан догоняет Казахстан в медальном зачете Азиады-2026.
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