Трамп назвал дату урегулирования российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп считает, что российско-украинский конфликт урегулируют до наступления зимы в случае готовности к этому обеих сторон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rg.ru, американский лидер во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома ответил на вопрос о том, обсуждал ли он на встрече с Владимиром Зеленским тему наличия у Киева ракет для комплексов ПРО Patriot.

"Я много с ним говорил. Он выражает согласие, и (президент России Владимир) Путин выражает согласие, и рано или поздно, надеюсь, в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат сделку", – сказал глава Белого дома.

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