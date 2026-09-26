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Спорт

Трамп назвал дату урегулирования российско-украинского конфликта

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 02:56 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп считает, что российско-украинский конфликт урегулируют до наступления зимы в случае готовности к этому обеих сторон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rg.ru, американский лидер во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома ответил на вопрос о том, обсуждал ли он на встрече с Владимиром Зеленским тему наличия у Киева ракет для комплексов ПРО Patriot.

"Я много с ним говорил. Он выражает согласие, и (президент России Владимир) Путин выражает согласие, и рано или поздно, надеюсь, в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат сделку", – сказал глава Белого дома.

Ранее мы писали о том, что США обеспокоены после ударов Киева по американским судам.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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