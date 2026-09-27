Непобежденный казахстанец сделал заявление после победы в Австралии

Непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек прокомментировал победу над австралийцем Джексоном Инглендом в отборочном бою за статус обязательного претендента на титул IBF во втором полулегком весе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, после поединка Cултан опубликовал обращение в соцсетях, в котором поблагодарил Всевышнего, свою команду и болельщиков.

"Мы ждали этого целый год. Целый год готовились. Были трудности и тяжелые моменты. Но сегодня, с волей Аллаха, мы увидели результат нашей работы. Я хочу выразить соболезнования семьям и близким военнослужащих, погибших в Актау. Пусть Аллах упокоит души погибших и даст терпения их родным. Эту победу я посвящаю своей семье, которая всегда поддерживала меня, моей команде, тренерам и болельщикам. Большое спасибо всем вам! Это всего лишь одна победа. Впереди еще много работы. Будем двигаться вместе к еще большим высотам!" – написал Султан Заурбек на своей странице в Instagram.

Султан Заурбек победил Джексона Ингленда решением судей на вечере бокса в Австралии. Так казахстанец улучшил свой рекорд до 21:0 и стал обязательным претендентом на титул IBF во втором полулегком весе.

Ранее другой непобежденный боксер Алимханулы неожиданно вступился за боксера, отказавшегося от боя с ним.