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Спорт

Килиану Мбаппе поставили неутешительный диагноз

Килиан Мбаппе, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 06:31 Фото: Instagram/k.mbappe
Футболисту сборной Франции и мадридского "Реала" Килиану Мбаппе диагностировали переразгибание задней капсулы левого колена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, сборная Франции в первом туре Лиги наций со счетом 1:0 обыграла команду Турции. Мбаппе забил единственный гол, но после этого попросил замену.

"По результатам проведенных сегодня медицинских обследований нашего игрока Килиана Мбаппе у него диагностировано переразгибание задней капсулы левого колена. За его восстановлением будут следить", – говорится в заявлении.

27-летний Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Ему принадлежит рекорд по голам на чемпионатах мира (22). Форвард в 8 матчах текущего сезона за "Реал" забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее тренер "Бернли" сделал заявление о Сатпаеве.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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