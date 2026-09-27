"Спасибо всем": Михаил Шайдоров завоевал медаль на первом турнире сезона

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал бронзовую медаль на международном турнире серии ISU Challenger "Мемориал Ондрея Непелы" (Memorial Ondrej Nepela) в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.

После завершения соревнований казахстанский фигурист поделился эмоциями с болельщиками в социальных сетях, опубликовав яркий кадр с награждения.

"Огромное спасибо всем за поддержку", – написал 27 сентября 2026 года Михаил Шайдоров на своей странице в Instagram, выложив фотографию с медалью и флагом Казахстана на фоне трибун.

По данным НОК РК, соревнования в Словакии стали для лидера сборной Казахстана первым международным стартом в сезоне 2026/27 годов.

По итогам двух программ спортсмен набрал 272,75 балла: за короткую программу судьи присудили ему 95,98 балла, а произвольное выступление оценили в 176,77 балла.

Победителем турнира стал выступающий в нейтральном статусе Евгений Семененко с результатом 292,09 балла. Серебряная награда досталась представителю Италии Даниэлю Грасслю, который набрал 278,80 балла.

Ранее казахстанский фигурист опубликовал кадры из своей новой программы и восхитил поклонников.