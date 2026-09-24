Полиция Мадрида помогла звезде "Барселоны" и лучшему игроку ЧМ-2026
Несколько болельщиков узнали игрока сборной Испании, несмотря на темное время суток. 30-летний хавбек прогуливался по улицам Мадрида после того, как его команда совершила камбэк на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" против "Севильи" (3:1).
Han pillado a Rodri paseando a las 5 de la mañana por Madrid, se ha cabreado porque le grababan y ha acabado pidiendo ayuda a la policía https://t.co/gjJujxZjTB— ️ٓ️ (@CocoExiliado) September 21, 2026
Родри сопровождал мужчина, который, скорее всего, выполнял функции телохранителя. Однако когда помощник ушел, болельщики начали просить автографы у футболиста.
В этот момент игрок выразил свое недовольство и отказался от просьб фанатов. Настойчивые болельщики не отходили от него, и в этот момент подъехала патрульная машина Национальной полиции. К правоохранителям и обратился лидер "Ла Роха".
"Вы собираетесь мне помочь или нет? Они следят за мной повсюду". Родри
Появление полицейских отпугнуло назойливых болельщиков, которые прекратили свое преследование футболиста.
А вот другой звездный игрок "Барселоны", Ламин Ямаль, накануне рассказал о своих ближайших целях в профессиональной карьере.
Родри и Ямаль недавно были признаны лучшими футболистами ЧМ-2026 в разных номинациях.