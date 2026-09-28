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Спорт

Алексей Чуркин с мировым рекордом завоевал "серебро" Азиады-2026

Тяжелая Атлетика Серебро Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:09 Фото: telegram/olympickz
В Аичи (Япония) продолжаются XX летние Азиатские игры. 28 сентября прошли соревнования по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг, где выступал казахстанец Алексей Чуркин, сообщает Zakon.kz.

22-летний уроженец Костанайской области блестяще провел данные соревнования – ему лишь немного не повезло в жаркой схватке за "золото".

Алексей уже в первой попытке в рывке поднял 173 кг, установив новый мировой рекорд.

В толчке наш спортсмен поднял 205 кг, а по итогам двоеборья набрал 378 кг и занял второе место. Чуркина обогнал только опытный кореец Кванг Риол Ро – 379 кг (165+214).

"Бронза" досталось Шуннан Чену (Китай) – 374 кг (163+211).

Порадовал сегодня наш боксер Торехан Сабырхан, который с нокаутом пробился в полуфинал Игр.

Плюс Адилет Ахметгали завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в кураше.

В медальном зачете казахстанская дружина на данный час располагается на пятой строчке, имея в своем багаже 43 награды (9/11/23). Выше нас стоят Китай, Япония, Южная Корея и Узбекистан.

А на днях звезда испанской сборной Ламин Ямаль назвал свою главную цель в футболе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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