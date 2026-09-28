Алексей Чуркин с мировым рекордом завоевал "серебро" Азиады-2026
22-летний уроженец Костанайской области блестяще провел данные соревнования – ему лишь немного не повезло в жаркой схватке за "золото".
Алексей уже в первой попытке в рывке поднял 173 кг, установив новый мировой рекорд.
В толчке наш спортсмен поднял 205 кг, а по итогам двоеборья набрал 378 кг и занял второе место. Чуркина обогнал только опытный кореец Кванг Риол Ро – 379 кг (165+214).
"Бронза" досталось Шуннан Чену (Китай) – 374 кг (163+211).
Порадовал сегодня наш боксер Торехан Сабырхан, который с нокаутом пробился в полуфинал Игр.
Плюс Адилет Ахметгали завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в кураше.
В медальном зачете казахстанская дружина на данный час располагается на пятой строчке, имея в своем багаже 43 награды (9/11/23). Выше нас стоят Китай, Япония, Южная Корея и Узбекистан.
А на днях звезда испанской сборной Ламин Ямаль назвал свою главную цель в футболе.