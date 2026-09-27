#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+10°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+10°
$
441.88
503.61
5.24
Спорт

Медаль под вопросом: итоги дня на Азиаде-2026

Спортсмены, сборная Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 03:21 Фото: пресс-служба НОК РК
27 сентября на Азиатских играх-2026 в Японии сборная Казахстана завоевала пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. При этом еще одна золотая медаль казахстанки в спортивной ходьбе на марафонской дистанции оспаривается, сообщает Zakon.kz.

На первую ступень пьедестала поднялась мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете. Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов дошли до финала командного турнира, где встретились со сборной Южной Кореи. Напряженный поединок завершился победой Казахстана со счетом 43:42.

В легкой атлетике "серебро" взяла Нора Джеруто. В финале бега на 3 000 метров с препятствиями представительница Казахстана показала результат 9 минут 06,82 секунды. Победу одержала Винфред Яви из Бахрейна, третьей стала Парул Чаудхари из Индии.

Еще одно "серебро" Казахстану принесла Аянат Жумагали. В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 77 кг она подняла 109 кг в рывке и 137 кг в толчке. С результатом 246 кг в сумме двоеборья казахстанка заняла второе место.

Ерлан Тасмагамбетов в суперфинале соревнований по батутной гимнастике набрал 54,69 балла и занял третье место.

Еще одну бронзу Казахстану принесли Наргиза Болатова и Ясмин Туякова. По итогам технической и произвольной программ в соревнованиях дуэтов по артистическому плаванию казахстанки набрали 565,7326 балла и заняли третье место.

В женских соревнованиях по батутной гимнастике Виктория Бутолина дошла до суперфинала. Казахстанка получила 52,15 балла и остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. В боксе Айбек Оралбай вышел в полуфинал весовой категории свыше 90 кг и гарантировал Казахстану как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале он победил Мырзакира Кошалиева из Кыргызстана.

В водном поло мужская сборная Казахстана одержала первую победу на турнире. После поражения от Японии в стартовом матче команда обыграла Гонконг со счетом 29:15. Стоит отметить, что в спортивной ходьбе на марафонской дистанции первой финиш пересекла казахстанка Ясмина Токсанбаева. Однако позже был подан протест относительно использовавшихся ею кроссовок и их соответствия требованиям World Athletics к разрешенной обуви.

В настоящее время этот вопрос рассматривает Международная федерация легкой атлетики, после чего будет принято решение.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана 40 медалей: 9 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая. Результат Ясмины Токсанбаевой в общее количество наград пока не включен. В общекомандном зачете Казахстан занимает пятое место.

В Узбекистане казахстанские спортсмены тоже показали высокие результаты. Женская сборная второй раз подряд завоевала серебряные медали Шахматной олимпиады, уступив только сборной Китая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Казахстанские спортсмены на пьедестале в Японии, Азиада-2026
02:55, 24 сентября 2026
Казахстан завоевал семь медалей: итоги четвертого дня Азиады-2026
Девушки, казахстанские спортсменки
05:27, 26 сентября 2026
Казахстан на Азиаде-2026: итоги шестого дня
Азиатские игры, выступление
04:57, 25 сентября 2026
Узбекистан догоняет Казахстан в медальном зачете Азиады-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Буяльский в матче за Бытом в чемпионате Польши
00:48, 28 сентября 2026
Ассист Буяльского помог "Бытому" разгромить "Краковию" в матче чемпионата Польши
Ясмина Токсанбаева на Азиатских играх в Японии
00:13, 28 сентября 2026
"Мы боролись до конца": Ясмина Токсанбаева сообщила об аннулировании "золота" Азиады
Теннисист Дмитрий Попко на турнире USTA в Южной Калифорнии
23:47, 27 сентября 2026
Дмитрий Попко разгромил соперника в финале и выиграл третий турнир ITF подряд
Игровой эпизод в матче Номад - Сарыарка
23:16, 27 сентября 2026
"Номад" одержал восьмую победу подряд, "Арлан" и "Торпедо" разгромили своих соперников
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: