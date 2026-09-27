Медаль под вопросом: итоги дня на Азиаде-2026

27 сентября на Азиатских играх-2026 в Японии сборная Казахстана завоевала пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. При этом еще одна золотая медаль казахстанки в спортивной ходьбе на марафонской дистанции оспаривается, сообщает Zakon.kz.

На первую ступень пьедестала поднялась мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете. Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов дошли до финала командного турнира, где встретились со сборной Южной Кореи. Напряженный поединок завершился победой Казахстана со счетом 43:42.

В легкой атлетике "серебро" взяла Нора Джеруто. В финале бега на 3 000 метров с препятствиями представительница Казахстана показала результат 9 минут 06,82 секунды. Победу одержала Винфред Яви из Бахрейна, третьей стала Парул Чаудхари из Индии.

Еще одно "серебро" Казахстану принесла Аянат Жумагали. В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 77 кг она подняла 109 кг в рывке и 137 кг в толчке. С результатом 246 кг в сумме двоеборья казахстанка заняла второе место.

Ерлан Тасмагамбетов в суперфинале соревнований по батутной гимнастике набрал 54,69 балла и занял третье место.

Еще одну бронзу Казахстану принесли Наргиза Болатова и Ясмин Туякова. По итогам технической и произвольной программ в соревнованиях дуэтов по артистическому плаванию казахстанки набрали 565,7326 балла и заняли третье место.

В женских соревнованиях по батутной гимнастике Виктория Бутолина дошла до суперфинала. Казахстанка получила 52,15 балла и остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. В боксе Айбек Оралбай вышел в полуфинал весовой категории свыше 90 кг и гарантировал Казахстану как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале он победил Мырзакира Кошалиева из Кыргызстана.

В водном поло мужская сборная Казахстана одержала первую победу на турнире. После поражения от Японии в стартовом матче команда обыграла Гонконг со счетом 29:15. Стоит отметить, что в спортивной ходьбе на марафонской дистанции первой финиш пересекла казахстанка Ясмина Токсанбаева. Однако позже был подан протест относительно использовавшихся ею кроссовок и их соответствия требованиям World Athletics к разрешенной обуви.

В настоящее время этот вопрос рассматривает Международная федерация легкой атлетики, после чего будет принято решение.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана 40 медалей: 9 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая. Результат Ясмины Токсанбаевой в общее количество наград пока не включен. В общекомандном зачете Казахстан занимает пятое место.

В Узбекистане казахстанские спортсмены тоже показали высокие результаты. Женская сборная второй раз подряд завоевала серебряные медали Шахматной олимпиады, уступив только сборной Китая.

