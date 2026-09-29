Рыбакина официально вошла в новую структуру мирового тенниса

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина вошла в состав нового Консультативного совета игроков турниров Большого шлема (Grand Slam Player Advisory Council), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, совет создан организаторами четырех турниров Большого шлема – Australian Open, "Ролан Гаррос", Уимблдона и US Open. Его задача – прямое взаимодействие игроков с руководством турниров и обсуждение ключевых вопросов, связанных с проведением соревнований.

В состав совета вошли 12 теннисистов — по шесть представителей ATP и WTA.

Помимо Рыбакиной, женскую часть представят вторая ракетка мира Арина Соболенко, американка Джессика Пегула, украинка Элина Свитолина, гречанка Мария Саккари и американка Ива Йович.

Мужскую часть совета составили серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, американец Бен Шелтон, канадец Феликс Оже-Альяссим, итальянец Лоренцо Музетти и француз Артур Риндеркнех.

Среди основных вопросов, которые обсудят в совете, – это календарь теннисного сезона, медицинское обеспечение и благополучие игроков, а также распределение доходов и призовых фондов на турнирах Большого шлема.

В совете не нашлось места для таких известных игроков, как Карлос Алькарас, Янник Синнер и Коко Гауфф.

Ранее Гауфф объяснила две победы Рыбакиной на больших турнирах в этом году.