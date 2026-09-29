Казахстанские фехтовальщики вошли в историю отечественного спорта и Азиады-2026

На XX летних Азиатских играх в Аичи-Нагое (Япония) завершился фехтовальный турнир. Для сборной Казахстана данные состязания стали памятными, поскольку в них исторические победы чередовались с выступлениями, где команде не удалось реализовать все свои возможности, сообщает Zakon.kz.

Но самое главное – наши мушкетеры добыли ряд значимых побед в итоговую копилку сборной Казахстана.

"Золото" добыла мужская команда по шпаге, "серебро" в личном турнире завоевал 19-летний Кирилл Проходов.

Кроме того, были завоеваны еще три награды – и все они бронзовые, причем две из них стали историческими. Так, Артем Саркисян завоевал первую для Казахстана личную медаль Азиатских игр в мужской сабле, а женская команда шпажисток впервые поднялась на пьедестал Азиады. Плюс одну "бронзу" принесла мужская сборная по сабле.

Для начала надо подчеркнуть, что эти пять медалей достались не так-то легко: за ними стоит кропотливый труд спортсменов и сама система подготовки наших фехтовальщиков.

Одним из главных сюжетов фехтования Азиады стали две волевые победы казахстанских спортсменов.

В четвертьфинале личного турнира саблистов Артем Саркисян уступал 8:14 олимпийскому чемпиону Парижа-2024 – До Гёндону (Южная Корея).

Соперника отделял от победы один укол, однако наш атлет сумел нанести семь безответных ударов и выиграть – 15:14.

В полуфинале Саркисян уступил трехкратному олимпийскому чемпиону О Сан Уку и стал бронзовым призером. Эта медаль стала первой в истории Казахстана в личной мужской сабле на Азиатских играх.

Через несколько дней еще один впечатляющий камбэк состоялся в финале командного турнира мужской шпаги. Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай последовательно победили Катар (45:27), Сингапур (45:36) и Гонконг (45:34).

В финале против Южной Кореи казахстанцы по ходу встречи уступали девять уколов, но сумели вернуться в борьбу и вырвать победу – 43:42.

Казахстан вернул себе "золото" Азиатских игр в мужской командной шпаге спустя 24 года – ранее это было в 2002 году в Пусане.

Победа на Азиаде в Аичи-Нагое стала третьим крупным успехом команды мужской шпаги в этом сезоне, а до этого наша четверка выиграла чемпионат Азии и чемпионат мира.

Особо также стоит отметить успехи нового поколения казахстанских мушкетеров. Одним из наиболее заметных результатов в личных соревнованиях стало "серебро" 19-летнего Кирилла Проходова, который все еще выступает в юниорской категории.

В Японии молодой спортсмен добрался до финала взрослого турнира, одержав четыре победы в плей-офф, и в решающем поединке его соперником стал Коки Кано, олимпийский чемпион Токио-2020 в команде и Парижа-2024 в личном зачете.

Кириллу в финальной схватке немного не хватило удачи, и он уступил – 13:15.

Еще год назад Проходов был пятым номером и запасным во взрослой сборной. А сегодня он уже чемпион Азии, чемпион мира и чемпион Азиатских игр в составе команды, а также серебряный призер Азиады в личном зачете.

Другую историческую награду завоевала женская команда по шпаге. Владислава Андреева, София Николайчук, Дарья Самоделкина и Ирина Бакалдина сначала победили Гонконг (45:35), а после полуфинала против Китая впервые в истории принесли Казахстану медаль Азиатских игр в женском командном турнире.

Мужская сабля завершила Азиаду-2026 сразу с двумя бронзовыми наградами. Помимо исторического личного результата Саркисяна на пьедестал поднялась команда в составе Артёма Саркисяна, Нурмухаммеда Жайлыбая, Назарбая Саттархана и Куаныша Эргашбая.

За всеми этими успехами стоит громадный труд не только самих спортсменов, но и их наставников, в том числе и привлеченных высококвалифицированных международных экспертов.

Мужскую шпагу возглавил Александр Горбачук, специалист с большим опытом. К сабельному направлению присоединился именитый французский тренер Арно Шнайдер, а с рапиристами работает олимпийский чемпион Рио-2016 – Артур Ахматхузин (Россия).

Одновременно сборная РК стала тесно взаимодействовать с ведущими фехтовальными школами. Саблисты регулярно базируются и проходят подготовку во Франции. Шпажисты тренируются в Казахстане, однако насыщенный международный график позволяет им постоянно получать практику и взаимодействовать с представителями разных школ.

Через восемь месяцев наши мушкетеры планируют начать отборочный период к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе (США).

После успеха фехтовальщиков казахстанские болельщики порадовались за штангиста Алексея Чуркина, которому накануне чуть-чуть не хватило удачи в борьбе за "золото" Азиады-2026.