Победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с разгрома над "Аталантой"

В ночь на 18 сентября завершились матчи второго игрового дня общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одной из этих встреч действующий обладатель трофея французский ПСЖ легко расправился с итальянской "Аталантой" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Данный поединок первого тура основного раунда Лиги чемпионов прошел на знаменитой французской арене "Парк-де-Пренс", где хозяева забили четыре безответных мяча в ворота гостей.

Капитан ПСЖ Маркиньос открыл счет уже на третьей минуте игры. Перед уходом на перерыв Хвича Кварацхелия удвоил преимущество.

Во втором тайме Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш довели результат до 4:0.

Итоговый счет мог быть еще более крупным, если бы Брэдли Барколя реализовал пенальти в первом тайме, но он не воспользовался своим шансом.

"Очень хороший матч, счастливы, но было трудно. Создали несколько моментов, заслужили победу. Должны стараться улучшать свою игру на каждом этапе матча. Думаю, порадовали наших болельщиков. Это был очень хороший вечер. Травма Жоау Невеша была неожиданной". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Таким образом, у команды Луиса Энрике эта шестая победа подряд в шести матчах нового сезона.

Ранее парижский клуб четыре раза отпраздновал успех в Лиге 1, завоевал Суперкубок Европы, плюс стартовая виктория над "Аталантой".

Как известно, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА.