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Спорт

Боксер Айбек Оралбай сразится за "золото" летних Азиатских игр

Бокс Финал Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:27 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Сегодня в Аичи-Нагое (Япония) стартовали полуфинальные поединки боксеров в рамках XX летних Азиатских игр, где первым на местный ринг поднялся чемпион мира из Казахстана – Айбек Оралбай, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории свыше 90 кг Айбек встретился с представителем Индии Нарендером. Наш боксер с первого раунда полностью контролировал ход поединка и одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Теперь у 26-летнего казахстанца, который является чемпионом мира 2025 года и трехкратным чемпионом Азии, 2 октября есть шанс взять "золото" Азиады-2026.

Другие наши боксеры свои путевки в финал текущих соревнований оспорят завтра.

29 сентября копилка казахстанских спортсменов на Азиатских играх пополнилась еще двумя медалями бронзового качества.

Арайлым Шегенова заняла третье место в кураше, проиграв в заключительной схватке кореянке Минён Ким со счетом 0:1.

Азиада-2026 Бронза Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:27

Фото: telegram/olympickz

Мужская сборная Казахстана выступила в финале командных соревнований по стендовой стрельбе в "трапе", где набрала 348 очков и удостоилась бронзовой награды.

Честь страны в этом виде спорта представляли Даниил Почивалов, Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов.

Накануне другой наш чемпион мира, штангист Нургиса Адилетулы, впервые стал призером Азиатских игр.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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