Боксер Айбек Оралбай сразится за "золото" летних Азиатских игр
В весовой категории свыше 90 кг Айбек встретился с представителем Индии Нарендером. Наш боксер с первого раунда полностью контролировал ход поединка и одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.
Теперь у 26-летнего казахстанца, который является чемпионом мира 2025 года и трехкратным чемпионом Азии, 2 октября есть шанс взять "золото" Азиады-2026.
Другие наши боксеры свои путевки в финал текущих соревнований оспорят завтра.
29 сентября копилка казахстанских спортсменов на Азиатских играх пополнилась еще двумя медалями бронзового качества.
Арайлым Шегенова заняла третье место в кураше, проиграв в заключительной схватке кореянке Минён Ким со счетом 0:1.
Мужская сборная Казахстана выступила в финале командных соревнований по стендовой стрельбе в "трапе", где набрала 348 очков и удостоилась бронзовой награды.
Честь страны в этом виде спорта представляли Даниил Почивалов, Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов.
Накануне другой наш чемпион мира, штангист Нургиса Адилетулы, впервые стал призером Азиатских игр.