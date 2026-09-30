Абиба Абужакынова стала двукратным серебряным призером Азиатских игр

На японских татами только завершился финальный поединок Азиады-2026 в весовой категории до 48 кг у женщин, где сразились казахстанка Абиба Абужакынова и хозяйка соревнований Мицуки Конда, сообщает Zakon.kz.

Наша дзюдоистка в напряженной схватке не смогла ничего противопоставить 21-летней японке и вынуждена была признать свое поражение.

Это вторая серебряная медаль Абужакыновой на Азиатских играх. Три года назад в Ханчжоу Абиба также заняла второе место.

Сегодня в предварительных поединках казахстанская спортсменка обыграла Асмиту Дей (Индия) и Линь Чэньхао (Тайбэй).

Таким образом, сборная Казахстана на Азиатских играх в Аичи-Нагое заработала 54 награды: 9 золотых, 15 серебряных и 30 бронзовых.

В общекомандном зачете по медалям наши атлеты занимают девятое место, пять из этих призов завоевали отечественные боксеры.