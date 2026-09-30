Казахстан на грани вылета из топ-10 медального зачета Азиады-2026

До закрытия ХХ летних Азиатских игр в Японии осталось всего четыре дня. Сборная Казахстана в медальном зачете за одну неделю спустилась с третьего места на девятое, накопив 56 наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Нашим спортсменам на самом деле на текущий момент не хватает золотых медалей, именно по числу которых ведется общий зачет любых соревнований.

На высшую ступень пьедестала почета наши атлеты не могут подняться уже в течение последних трех дней, нам не хватает немного везения и удачи, а в некоторых случаях – опыта и мастерства.

22 сентября мы радовались нашему шестому "золоту" в Аичи-Нагое и третьему месту в общей таблицы.

Однако после этого нас сначала обогнали представители Южной Кореи, а впоследствии мы оказались позади Узбекистана, Таиланда, Бахрейна, Индии и Ирана.

На данную минуту казахстанские атлеты в медальном зачете располагаются на девятой строчке, накопив 56 наград: 9 золотых, 16 серебряных и 31 бронзовых.

За четыре дня до финишной черты Азиады-2026 нам в спину еще "дышат" Северная Корея и Малайзия, у которых, соответственно, семь и шесть золотых медалей.

Сегодня казахстанские дзюдоисты Елдос Сметов и Абиба Абужакынова были в шаге от высшего подиума, но проиграли свои финальные схватки.