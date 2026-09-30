Казахстанские скалолазки не смогли выйти в финал Азиатских игр

Представительницы команды Казахстана по скалолазанию Тамара Улжабаева и Аделия Утешева выступили на Азиатских играх, проходящих в Аичи и Нагое (Япония). Наши соотечественницы представляли Казахстан в дисциплине "скорость", сообщает Zakon.kz.

Тамара Улжабаева в четвертьфинале показала результат 8,11 секунды и вышла в полуфинал. Однако на этой стадии спортсменка заняла четвертое место и не смогла пробиться в финал.

Аделия Утешева выступила в четвертьфинале. В своем забеге она заняла третье место и не смогла пробиться в полуфинал.

Ранее сообщалось, что Казахстан на грани вылета из топ-10 медального зачета Азиады-2026.