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Спорт

Казахстан на Азиатских играх: главные старты 1 октября

Казахстан на Азиатских играх: главные старты 1 октября, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 21:51 Фото: olympic.kz
Пресс-служба НОК РК представила расписание выступлений казахстанских спортсменов на 1 октября. В этот день на Азиатских играх стартуют соревнования по джиу-джитсу и художественной гимнастике, продолжатся турниры по борьбе, дзюдо, теннису и другим видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Время указано по Астане.

Вид спорта: Гольф, женщины. Индивидуальный и командный турниры, второй раунд

  • Кто: Исламия Абелди, Диляра Буламбаева
  • Во сколько: 02:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 62 кг

  • Кто: Батыр Тенизбай, Абдулла Батырбек
  • Во сколько: с 05:00
  • Медальные схватки: с 11:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 69 кг

  • Кто: Нуржан Батырбеков, Алинур Куатулы
  • Во сколько: с 05:00
  • Медальные схватки: с 11:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, женщины. До 48 кг

  • Кто: Жибек Кулумбетова, Райхан Абдуллаева
  • Во сколько: с 05:00
  • Медальные схватки: с 11:30

Вид спорта: Конный спорт. Командный конкур

  • Кто: Ксения Баталова, Олег Соколенко, Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова
  • Во сколько: 05:30 – первый раунд
  • Второй раунд: 09:05

Вид спорта: Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет, 25 метров, мужчины. Индивидуальная квалификация и командный финал

  • Кто: Артемий Кабаков, Кирилл Цуканов, Никита Чирюкин
  • Во сколько: 05:40
  • Возможный индивидуальный финал: 11:30

Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Омниум

  • Кто: Алишер Жумакан
  • Во сколько: 06:00 – скретч и темпо
  • Продолжение: с 11:00 – гонка на выбывание и гонка по очкам

Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч за 9–16-е места

  • Кто: Казахстан – Гонконг
  • Во сколько: 06:00

Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, юноши

  • Кто: Илья Иванов
  • Во сколько: 06:00

Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, девушки

  • Кто: Таисия Ильина
  • Во сколько: 06:00

Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, мужчины

  • Кто: Владимир Щанкин
  • Во сколько: 06:00

Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, женщины

  • Кто: Яна Белозерова
  • Во сколько: 06:00

Вид спорта: Парусный спорт. Mixed Dinghy

  • Кто: Еркебулан Сардарбеков, Турсынай Аширбай
  • Во сколько: 06:00

Вид спорта: Регби-7, мужчины. Групповой этап

  • Кто: Казахстан – Япония
  • Во сколько: 06:15

Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Спринт, четвертьфинал

  • Кто: Кирилл Курдиди
  • Во сколько: 06:18
  • Возможный полуфинал: 11:00
  • Возможный финал: 13:45

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины. Каноэ-одиночка

  • Кто: Александр Куликов
  • Во сколько: 06:30 – полуфинал
  • Возможный финал: 09:30

Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 60 кг

  • Кто: Ернур Фидахметов
  • Во сколько: с 06:30
  • Медальные схватки: с 14:00

Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 77 кг

  • Кто: Демеу Жадраев
  • Во сколько: с 06:30
  • Медальные схватки: с 14:00

Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 97 кг

  • Кто: Ислам Евлоев
  • Во сколько: с 06:30
  • Медальные схватки: с 14:00

Вид спорта: Женская борьба. До 62 кг

  • Кто: Ирина Кузнецова
  • Во сколько: с 06:30
  • Медальные схватки: с 14:00

Вид спорта: Гольф, мужчины. Индивидуальный и командный турниры, второй раунд

  • Кто: Марат Багтжанов, Ахметжан Тагашев
  • Во сколько: 06:40

Вид спорта: Теннис, женщины. Одиночный разряд, полуфинал

  • Кто: Юлия Путинцева – Чжан Шуай (Китай)
  • Во сколько: 06:00

Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, квалификация

  • Кто: Айбота Ертайкызы, Акмарал Ерекешева
  • Во сколько: 07:00

Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 57 кг

  • Кто: Дана Абдирова
  • Во сколько: с 07:00

Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 63 кг

  • Кто: Эсмигуль Куюлова
  • Во сколько: с 07:00

Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 70 кг

  • Кто: Ажар Асхат
  • Во сколько: с 07:00

Вид спорта: Дзюдо, мужчины. До 73 кг

  • Кто: Бахытжан Абдурахманов
  • Во сколько: с 07:00

Вид спорта: Дзюдо, мужчины. До 81 кг

  • Кто: Адилет Алмат
  • Во сколько: с 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, женщины. Байдарка-одиночка

  • Кто: Екатерина Таранцева
  • Во сколько: 07:06 – полуфинал
  • Возможный финал: 09:30

Вид спорта: Регби-7, женщины. Групповой этап

  • Кто: Казахстан – Таиланд
  • Во сколько: 07:30

Вид спорта: Таеквондо. Пумсэ, мужчины

  • Кто: Станислав Ким
  • Во сколько: 07:30

Вид спорта: Теннис, мужчины. Одиночный разряд, четвертьфинал

  • Кто: Александр Шевченко
  • Во сколько: 09:00

Вид спорта: Теннис, женщины. Парный разряд, четвертьфинал

  • Кто: Жибек Куламбаева / Соня Жиенбаева
  • Во сколько: 10:00

Вид спорта: Теннис, женщины. Парный разряд, четвертьфинал

  • Кто: Анна Данилина / Юлия Путинцева
  • Во сколько: 11:00

Вид спорта: Теннис. Смешанный парный разряд, четвертьфинал

  • Кто: Анна Данилина / Александр Шевченко
  • Во сколько: 12:00

Вид спорта: Регби-7, мужчины. Групповой этап

  • Кто: Казахстан – Таиланд
  • Во сколько: 12:05

Вид спорта: Регби-7, женщины. Групповой этап

  • Кто: Казахстан – Япония
  • Во сколько: 14:10

Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Скорость

  • Кто: Амир Маймуратов, Дамир Токтаров
  • Во сколько: 16:08 – четвертьфинал

Представленные данные могут измениться.

Ранее сообщалось, что казахстанские скалолазки не смогли выйти в финал Азиатских игр.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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