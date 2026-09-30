Казахстан на Азиатских играх: главные старты 1 октября

Фото: olympic.kz

Пресс-служба НОК РК представила расписание выступлений казахстанских спортсменов на 1 октября. В этот день на Азиатских играх стартуют соревнования по джиу-джитсу и художественной гимнастике, продолжатся турниры по борьбе, дзюдо, теннису и другим видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Время указано по Астане. Вид спорта: Гольф, женщины. Индивидуальный и командный турниры, второй раунд Кто: Исламия Абелди, Диляра Буламбаева

Во сколько: 02:30 Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 62 кг Кто: Батыр Тенизбай, Абдулла Батырбек

Во сколько: с 05:00

Медальные схватки: с 11:30 Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 69 кг Кто: Нуржан Батырбеков, Алинур Куатулы

Во сколько: с 05:00

Медальные схватки: с 11:30 Вид спорта: Джиу-джитсу, женщины. До 48 кг Кто: Жибек Кулумбетова, Райхан Абдуллаева

Во сколько: с 05:00

Медальные схватки: с 11:30 Вид спорта: Конный спорт. Командный конкур Кто: Ксения Баталова, Олег Соколенко, Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова

Во сколько: 05:30 – первый раунд

Второй раунд: 09:05 Вид спорта: Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет, 25 метров, мужчины. Индивидуальная квалификация и командный финал Кто: Артемий Кабаков, Кирилл Цуканов, Никита Чирюкин

Во сколько: 05:40

Возможный индивидуальный финал: 11:30 Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Омниум Кто: Алишер Жумакан

Во сколько: 06:00 – скретч и темпо

Продолжение: с 11:00 – гонка на выбывание и гонка по очкам Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч за 9–16-е места Кто: Казахстан – Гонконг

Во сколько: 06:00 Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, юноши Кто: Илья Иванов

Во сколько: 06:00 Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, девушки Кто: Таисия Ильина

Во сколько: 06:00 Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, мужчины Кто: Владимир Щанкин

Во сколько: 06:00 Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, женщины Кто: Яна Белозерова

Во сколько: 06:00 Вид спорта: Парусный спорт. Mixed Dinghy Кто: Еркебулан Сардарбеков, Турсынай Аширбай

Во сколько: 06:00 Вид спорта: Регби-7, мужчины. Групповой этап Кто: Казахстан – Япония

Во сколько: 06:15 Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Спринт, четвертьфинал Кто: Кирилл Курдиди

Во сколько: 06:18

Возможный полуфинал: 11:00

Возможный финал: 13:45 Вид спорта: Гребной слалом, мужчины. Каноэ-одиночка Кто: Александр Куликов

Во сколько: 06:30 – полуфинал

Возможный финал: 09:30 Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 60 кг Кто: Ернур Фидахметов

Во сколько: с 06:30

Медальные схватки: с 14:00 Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 77 кг Кто: Демеу Жадраев

Во сколько: с 06:30

Медальные схватки: с 14:00 Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 97 кг Кто: Ислам Евлоев

Во сколько: с 06:30

Медальные схватки: с 14:00 Вид спорта: Женская борьба. До 62 кг Кто: Ирина Кузнецова

Во сколько: с 06:30

Медальные схватки: с 14:00 Вид спорта: Гольф, мужчины. Индивидуальный и командный турниры, второй раунд Кто: Марат Багтжанов, Ахметжан Тагашев

Во сколько: 06:40 Вид спорта: Теннис, женщины. Одиночный разряд, полуфинал Кто: Юлия Путинцева – Чжан Шуай (Китай)

Во сколько: 06:00 Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, квалификация Кто: Айбота Ертайкызы, Акмарал Ерекешева

Во сколько: 07:00 Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 57 кг Кто: Дана Абдирова

Во сколько: с 07:00 Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 63 кг Кто: Эсмигуль Куюлова

Во сколько: с 07:00 Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 70 кг Кто: Ажар Асхат

Во сколько: с 07:00 Вид спорта: Дзюдо, мужчины. До 73 кг Кто: Бахытжан Абдурахманов

Во сколько: с 07:00 Вид спорта: Дзюдо, мужчины. До 81 кг Кто: Адилет Алмат

Во сколько: с 07:00 Вид спорта: Гребной слалом, женщины. Байдарка-одиночка Кто: Екатерина Таранцева

Во сколько: 07:06 – полуфинал

Возможный финал: 09:30 Вид спорта: Регби-7, женщины. Групповой этап Кто: Казахстан – Таиланд

Во сколько: 07:30 Вид спорта: Таеквондо. Пумсэ, мужчины Кто: Станислав Ким

Во сколько: 07:30 Вид спорта: Теннис, мужчины. Одиночный разряд, четвертьфинал Кто: Александр Шевченко

Во сколько: 09:00 Вид спорта: Теннис, женщины. Парный разряд, четвертьфинал Кто: Жибек Куламбаева / Соня Жиенбаева

Во сколько: 10:00 Вид спорта: Теннис, женщины. Парный разряд, четвертьфинал Кто: Анна Данилина / Юлия Путинцева

Во сколько: 11:00 Вид спорта: Теннис. Смешанный парный разряд, четвертьфинал Кто: Анна Данилина / Александр Шевченко

Во сколько: 12:00 Вид спорта: Регби-7, мужчины. Групповой этап Кто: Казахстан – Таиланд

Во сколько: 12:05 Вид спорта: Регби-7, женщины. Групповой этап Кто: Казахстан – Япония

Во сколько: 14:10 Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Скорость Кто: Амир Маймуратов, Дамир Токтаров

Во сколько: 16:08 – четвертьфинал Представленные данные могут измениться. Ранее сообщалось, что казахстанские скалолазки не смогли выйти в финал Азиатских игр.

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