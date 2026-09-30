Казахстан на Азиатских играх: главные старты 1 октября
Время указано по Астане.
Вид спорта: Гольф, женщины. Индивидуальный и командный турниры, второй раунд
- Кто: Исламия Абелди, Диляра Буламбаева
- Во сколько: 02:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 62 кг
- Кто: Батыр Тенизбай, Абдулла Батырбек
- Во сколько: с 05:00
- Медальные схватки: с 11:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 69 кг
- Кто: Нуржан Батырбеков, Алинур Куатулы
- Во сколько: с 05:00
- Медальные схватки: с 11:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, женщины. До 48 кг
- Кто: Жибек Кулумбетова, Райхан Абдуллаева
- Во сколько: с 05:00
- Медальные схватки: с 11:30
Вид спорта: Конный спорт. Командный конкур
- Кто: Ксения Баталова, Олег Соколенко, Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова
- Во сколько: 05:30 – первый раунд
- Второй раунд: 09:05
Вид спорта: Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет, 25 метров, мужчины. Индивидуальная квалификация и командный финал
- Кто: Артемий Кабаков, Кирилл Цуканов, Никита Чирюкин
- Во сколько: 05:40
- Возможный индивидуальный финал: 11:30
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Омниум
- Кто: Алишер Жумакан
- Во сколько: 06:00 – скретч и темпо
- Продолжение: с 11:00 – гонка на выбывание и гонка по очкам
Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч за 9–16-е места
- Кто: Казахстан – Гонконг
- Во сколько: 06:00
Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, юноши
- Кто: Илья Иванов
- Во сколько: 06:00
Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, девушки
- Кто: Таисия Ильина
- Во сколько: 06:00
Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, мужчины
- Кто: Владимир Щанкин
- Во сколько: 06:00
Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, женщины
- Кто: Яна Белозерова
- Во сколько: 06:00
Вид спорта: Парусный спорт. Mixed Dinghy
- Кто: Еркебулан Сардарбеков, Турсынай Аширбай
- Во сколько: 06:00
Вид спорта: Регби-7, мужчины. Групповой этап
- Кто: Казахстан – Япония
- Во сколько: 06:15
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Спринт, четвертьфинал
- Кто: Кирилл Курдиди
- Во сколько: 06:18
- Возможный полуфинал: 11:00
- Возможный финал: 13:45
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины. Каноэ-одиночка
- Кто: Александр Куликов
- Во сколько: 06:30 – полуфинал
- Возможный финал: 09:30
Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 60 кг
- Кто: Ернур Фидахметов
- Во сколько: с 06:30
- Медальные схватки: с 14:00
Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 77 кг
- Кто: Демеу Жадраев
- Во сколько: с 06:30
- Медальные схватки: с 14:00
Вид спорта: Греко-римская борьба, мужчины. До 97 кг
- Кто: Ислам Евлоев
- Во сколько: с 06:30
- Медальные схватки: с 14:00
Вид спорта: Женская борьба. До 62 кг
- Кто: Ирина Кузнецова
- Во сколько: с 06:30
- Медальные схватки: с 14:00
Вид спорта: Гольф, мужчины. Индивидуальный и командный турниры, второй раунд
- Кто: Марат Багтжанов, Ахметжан Тагашев
- Во сколько: 06:40
Вид спорта: Теннис, женщины. Одиночный разряд, полуфинал
- Кто: Юлия Путинцева – Чжан Шуай (Китай)
- Во сколько: 06:00
Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, квалификация
- Кто: Айбота Ертайкызы, Акмарал Ерекешева
- Во сколько: 07:00
Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 57 кг
- Кто: Дана Абдирова
- Во сколько: с 07:00
Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 63 кг
- Кто: Эсмигуль Куюлова
- Во сколько: с 07:00
Вид спорта: Дзюдо, женщины. До 70 кг
- Кто: Ажар Асхат
- Во сколько: с 07:00
Вид спорта: Дзюдо, мужчины. До 73 кг
- Кто: Бахытжан Абдурахманов
- Во сколько: с 07:00
Вид спорта: Дзюдо, мужчины. До 81 кг
- Кто: Адилет Алмат
- Во сколько: с 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, женщины. Байдарка-одиночка
- Кто: Екатерина Таранцева
- Во сколько: 07:06 – полуфинал
- Возможный финал: 09:30
Вид спорта: Регби-7, женщины. Групповой этап
- Кто: Казахстан – Таиланд
- Во сколько: 07:30
Вид спорта: Таеквондо. Пумсэ, мужчины
- Кто: Станислав Ким
- Во сколько: 07:30
Вид спорта: Теннис, мужчины. Одиночный разряд, четвертьфинал
- Кто: Александр Шевченко
- Во сколько: 09:00
Вид спорта: Теннис, женщины. Парный разряд, четвертьфинал
- Кто: Жибек Куламбаева / Соня Жиенбаева
- Во сколько: 10:00
Вид спорта: Теннис, женщины. Парный разряд, четвертьфинал
- Кто: Анна Данилина / Юлия Путинцева
- Во сколько: 11:00
Вид спорта: Теннис. Смешанный парный разряд, четвертьфинал
- Кто: Анна Данилина / Александр Шевченко
- Во сколько: 12:00
Вид спорта: Регби-7, мужчины. Групповой этап
- Кто: Казахстан – Таиланд
- Во сколько: 12:05
Вид спорта: Регби-7, женщины. Групповой этап
- Кто: Казахстан – Япония
- Во сколько: 14:10
Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Скорость
- Кто: Амир Маймуратов, Дамир Токтаров
- Во сколько: 16:08 – четвертьфинал
Представленные данные могут измениться.
Ранее сообщалось, что казахстанские скалолазки не смогли выйти в финал Азиатских игр.