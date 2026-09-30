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Спорт

Выяснилось, что Рыбакиной может прийтись сложнее на China Open-2026, чем Соболенко

Арина Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 04:59 Фото: Instagram/wta
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина получила более сложную сетку на турнире WTA 1000 China Open в Пекине, в отличие от ее главной конкурентки из Беларуси Арины Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Рыбакина возглавила первую четверть сетки и начнет выступать со второго круга.

В этой части турнирной сетки также находятся Элина Свитолина (7-я в WTA), Мария Саккари (33-я в WTA), Белинда Бенчич (12-я в WTA), София Кенин (107-я в WTA), Анна Калинская (22-я в WTA), Катерина Синякова (55-я в WTA) и Каролина Мухова (8-я в WTA).

Арина Соболенко (2-я в WTA) возглавила четвертую четверть сетки и, как и Рыбакина, начнет турнир со второго круга. Среди потенциальных соперниц белорусской теннисистки в этой части – Людмила Самсонова (39-я в WTA), Даяна Ястремская (111-я в WTA), Магдалена Френх (48-я в WTA) и Наоми Осака (17-я в WTA).

Казахстанской теннисистке на пути к титулу придется сыграть против двух представительниц топ-10, а самой высокорейтинговой соперницей белоруски станет 17-я ракетка Осака. Основная сетка China Open началась 30 сентября. Рыбакина получила первый номер посева, а Соболенко – второй.

Ранее мы писали о том, что Соболенко, наконец, получила шанс обыграть Рыбакину.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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