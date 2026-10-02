Боксер Торехан Сабырхан принес Казахстану 10-е "золото" Азиады-2026

Несколько минут назад представитель сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан завоевал долгожданную десятую золотую медаль для страны и стал чемпионом XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер выступал в весовой категории до 70 кг и в финале сразился с представителем Иордании Зейядом Ишаишем и одержал уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Эта награда стала первым "золотом" Казахстана в боксе на Азиатских играх за последние 12 лет. В последний раз казахстанские боксеры поднимались на высшую ступень пьедестала Азиады в 2014 году на Играх в Инчхоне.

На Азиатских играх-2018 года в Джакарте и 2022 года в Ханчжоу сборная Казахстана оставалась без высших медалей в боксе.

Таким образом, Торехан Сабырхан прервал 12-летний период без чемпионских титулов Казахстана в боксе на Азиатских играх и принес национальной сборной долгожданное "золото".

Здесь стоит напомнить, что это не первый финал сегодня у наших боксеров. В 14:30 на японский ринг поднимется Айбек Оралбай, которому будет оппонировать узбек Жаконгир Зокиров.

29 сентября наш тяжеловес в полуфинале данных соревнований был сильнее Нарендера (Индия).