Германия одержала первую победу с Клоппом в Лиге наций УЕФА
Первый свой гол команда Клоппа забила на исходе первого тайма, когда счет открыл Том Бишоф. После перерыва Флориан Вирц удвоил преимущество немецкой дружины.
В итоге Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа. До этого "Бундестим" сыграл вничью с Нидерландами (1:1) и проиграл Греции (0:1).
Благодаря победе над Сербией Германия с активом в четыре очка занимает третье место в подгруппе два.
"Германия начала матч в бешеном темпе. Контрпрессинг был на запредельном уровне, пространство было ограниченным. Могли забить и больше, но в перерыве сказал ребятам: "удержать этот уровень". Если хотим в будущем стать командой, способной бороться за серьезные цели, мы обязаны сохранять этот настрой, и они справились. Удержали планку, интенсивность и все остальное".Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп
В другом поединке подгруппы А-2 Нидерланды в гостях на последних минутах избежали поражения от Греции – 2:2.
Набрав семь очков, Греция лидирует в группе А-2 Лиги наций УЕФА после трех матчей. Далее идут Нидерланды (5), Германия (4) и Сербия (0).
В следующем туре Греция дома сыграет с Германией, а Нидерланды примут Сербию. Оба матча запланированы на 4 октября.
А накануне вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завоевала "бронзу" Азиатских игр-2026 и в эти минуты борется за выход в финал женской пары текущих состязаний.