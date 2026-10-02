Германия одержала первую победу с Клоппом в Лиге наций УЕФА

Сборная Германии по футболу, которую с недавних порт тренирует легендарный немецкий специалист Юрген Клопп, наконец-то порадовала родных болельщиков. Прошедшей ночью "Бундестим" дома победила Сербию в матче третьего тура Лиги наций со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Первый свой гол команда Клоппа забила на исходе первого тайма, когда счет открыл Том Бишоф. После перерыва Флориан Вирц удвоил преимущество немецкой дружины.

В итоге Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа. До этого "Бундестим" сыграл вничью с Нидерландами (1:1) и проиграл Греции (0:1).

Благодаря победе над Сербией Германия с активом в четыре очка занимает третье место в подгруппе два.

"Германия начала матч в бешеном темпе. Контрпрессинг был на запредельном уровне, пространство было ограниченным. Могли забить и больше, но в перерыве сказал ребятам: "удержать этот уровень". Если хотим в будущем стать командой, способной бороться за серьезные цели, мы обязаны сохранять этот настрой, и они справились. Удержали планку, интенсивность и все остальное". Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп

В другом поединке подгруппы А-2 Нидерланды в гостях на последних минутах избежали поражения от Греции – 2:2.

Набрав семь очков, Греция лидирует в группе А-2 Лиги наций УЕФА после трех матчей. Далее идут Нидерланды (5), Германия (4) и Сербия (0).

В следующем туре Греция дома сыграет с Германией, а Нидерланды примут Сербию. Оба матча запланированы на 4 октября.

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